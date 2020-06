Coronaproof beachvolleybaltoernooi: geen handtekeningen, registreren en een blokje om voor het toilet

Halverwege zijn introductie over zijn beachvolleybaltoernooi haalt Wilco Nijland tennisser Novak Djokovic aan. Of beter gezegd, hij haalt het tennistoernooi van Djokovic aan, waar vorige week zeker negen coronagevallen werden vastgesteld. “Daar werd aangetoond dat een toernooi organiseren zo makkelijk niet is.”

Nijland weet waar hij het over heeft. Hij organiseert, als er geen ‘tweede golf’ komt, van 9 tot 12 september het King of the Court-beachvolleybaltoernooi op het Jaarbeursplein in Utrecht, hoogstwaarschijnlijk het eerste internationale sporttoernooi in Nederland na de uitbraak van de coronapandemie. Deze nieuwe variant in het beachvolleybal wordt gespeeld op tijd, waarbij vijf teams tegelijk op het veld staan en na elke rally rouleren. Maar het moet allemaal vooral veilig gebeuren.

Met name Amerikaanse spelers maken zich zorgen

Want een internationaal toernooi betekent ook internationale deelnemers. Speelster Madelein Meppelink is lid van de atletencommissie van de internationale volleybalbond en merkt dat de eerste angst voor corona onder beachvolleyballers wel is weggeëbd. “Maar bijvoorbeeld de Amerikaanse spelers maken zich wel zorgen. Zij vragen vaak over wat er allemaal is geregeld met veiligheid. En of er, als ze twee weken in quarantaine moeten, wel voldoende trainingsfaciliteiten zijn.”

In Utrecht wordt alles ‘uiteraard coronaproof’ gemaakt, aldus directeur Nijland op de persconferentie van het evenement maandag (niet via Zoom, maar op locatie in een Utrechts café – een ander teken dat de regels zijn versoepeld). Voor atleten staat een uitgebreid protocol klaar. Ze worden onder meer twee weken van tevoren getest, en op het moment dat ze reizen.

King of the Court-beachvolleybal is nieuw, heeft nog geen officiële ranglijsten en daarom heeft het toernooi in Utrecht een voordeel: er zijn geen punten voor de olympische kwalificatie te verdienen, waardoor deelnemers die niet mogen of kunnen reizen (lees: Amerikanen of Brazilianen) geen punten mislopen als ze niet kunnen komen. Nijland: “Is iemand ziek, dan komt hij of zij gewoon niet. Wij vullen dat gat wel op.”

Want wat als één atleet het coronavirus oploopt? Nijland. “Dan moet hij of zij in quarantaine. Maar in principe is iedereen negatief getest en kan dus eigenlijk niemand besmet worden.”

Alleen maar skyboxen

Ook voor het publiek wordt het evenement anders. De organisatie kan per sessie 425 mensen aan (er zijn tien sessies), die zich vooraf moeten registreren – een van de voorwaarden voor een evenement met meer dan 250 bezoekers. Er werden voor de crisis nog dertigduizend mensen verwacht.

Bij een eerste editie in 2018 werd de trap die van Utrecht Centraal naar de jaarbeurs leidt nog gebruikt als ‘inlooptribune’. Een dergelijke constructie is deze dagen vanwege de afstandsregels onmogelijk. Daarom wordt een speciaal stadion gebouwd, met alleen maar ‘skyboxen’ voor maximaal tien mensen. Zo kan iedereen in een huishouden mee. In elke box ‘staan de drankjes al klaar’ en wordt via een app besteld eten gebracht. Fans hoeven alleen hun box uit als ze naar het toilet moeten. Nijland: “Er is maar één looproute in het stadion en sommigen zullen bijna een heel rondje moeten lopen om bij een wc te komen. ”

Contact tussen spelers en publiek zit er vooralsnog niet in. Het eerste internationale sportfeestje in Nederland wordt dus geen plek waar een handtekening kan worden gescoord. Meppelink zelf kijkt vooral uit naar weer eens een wedstrijd. “En we kennen de directeur wel een beetje. Ik heb er vertrouwen in dat hij goed naar de veiligheid kijkt.”

Lees ook:

Beachvolleyballers maken de jeugd warm voor hun sport

Beachvolleyballers trekken het land in om de jeugd kennis te laten maken met hun sport. Het valt niet altijd mee wat ze zien, zoals kinderen uit groep 4 die nog geen bal kunnen gooien of vangen. Toch snijdt het mes ‘aan wel zes kanten'.