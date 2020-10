Coronapech achtervolgt PSV tot in het vliegtuig

Tijdens de voorbereiding de afgelopen dagen in Eindhoven was al duidelijk dat maar liefst zeven spelers thuis zouden moeten blijven vanwege positieve coronatesten.

Vlak voor vertrek van het vliegtuig dat de ploeg naar Cyprus zou brengen kwam daar een nieuwe tegenvaller bij. De PSV-leiding kreeg van de autoriteiten op het eiland te horen dat spits Eran Zahavi en verdediger Jordan Teze ook niet welkom waren. Zahavi en Teze testten eerder deze maand positief op corona, maar waren weer gezond verklaard. Volgens het Eindhovens Dagblad werden de twee spelers zeven minuten voor het opstijgen uit het vliegtuig gehaald.

PSV probeerde samen met de voetbalbond UEFA de Cyprioten te overtuigen dat beide spelers ten onrechte in Eindhoven achter zijn gebleven.

De lange absentielijst van trainer Roger Schmidt groeide door het voorval verder uit tot negen spelers. Aanvoerder Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joel Piroe en Maxime Delanghe, die allemaal het coronavirus hebben, ontbraken afgelopen zondag al in de selectie, toen de uitwedstrijd tegen Vitesse moest worden gespeeld, die werd verloren. Bij een nieuwe testronde bleek ook verdediger Nick Viergever positief en moest afvallen. Zahavi en Teve vielen als laatsten weg uit de selectie van twintig spelers waarmee Schmidt Omonia Nicosia aanvankelijk wilde bestrijden.

De Duitse trainer heeft na het doorstrepen van al die namen vier spelers meegenomen uit Jong PSV. Op papier heeft PSV op Cyprus de beschikking over slechts vier verdedigers.

Een meevaller was er wel: Mario Götze is teruggekeerd in de groep. De Duitse spelmaker deed tegen Vitesse wegens een spierblessure niet mee.

Lees ook:

Betaald voetbal maakt de balans op, hoe groot wordt de financiële catastrofe?