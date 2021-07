Corona kan Olympische Spelen op het laatste moment de das om doen: ‘Het kan alle kanten op’

De olympische familie leeft op dit moment onder hoogspanning. De afgelopen dagen zijn diverse sporters in het olympisch dorp positief getest op corona. Het zorgt ervoor dat een late afgelasting van de Spelen in Tokio inmiddels niet langer wordt uitgesloten. De angst dat het virus grip krijgt op de sporters is groot in het dorp.

Het coronavirus is ondanks de strenge voorzorgsmaatregelen nu ook doorgedrongen tot de olympisch atleten. Dinsdag werden een Tsjechische beachvolleyballer en een coach uit dezelfde sport positief getest op Covid-19. De twee zijn direct uit het dorp verwijderd en zitten nu in quarantaine. Eerder kregen ook al drie Zuid-Afrikanen een positieve testuitslag.

De positieve gevallen in het olympisch dorp (vijf in totaal) zijn niet de enige vermoedelijke besmettingen onder sporters. Ook op diverse trainingskampen zijn sporters positief getest. Volgens The New York Times zijn inmiddels ongeveer 25 sporters positief getest en zijn er op dit moment 33 besmettingen bij ondersteunend personeel.

‘Het is niet te voorspellen wat er gebeurt’

Directeur Toshiru Muto van het organisatiecomité houdt de situatie naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten. Tegen persbureau Reuters zei hij dinsdag: “Het is niet te voorspellen wat er gebeurt met de coronacijfers. Als er een piek in het aantal gevallen komt, moeten we gaan praten met alle betrokken partijen. Op dit moment kan het alle kanten op.”

Vorig jaar besloot het Internationaal Olympisch Comité de Spelen met een jaar uit te stellen. Dit jaar leek uitstel lang geen optie – ondanks groeiende ontevredenheid onder de Japanse bevolking. Om verdere risico’s uit te sluiten is dinsdag direct besloten tot een aangescherpt protocol voor olympische sporters. Zes uur voor het begin van hun wedstrijd moeten ze negatief worden getest. Dat betekent nog meer onzekerheid voor de atleten: ze weten nu pas een paar uur van tevoren of ze daadwerkelijk mogen meedoen.

Nauwelijks positieve aandacht

Als het toernooi al doorgaat. Dinsdag maakte autofabrikant Toyota, een van de grote sponsors van de Spelen, al bekend dat het tijdens de Spelen geen reclames zal uitzenden. Het levert ze in deze fase van de pandemie nauwelijks positieve aandacht op.

Ook de Nederlandse ploeg heeft te maken met de gevolgen van het virus. Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar moet vrezen dat hij niet in actie kan komen in Tokio. De volledig gevaccineerde atleet werd onlangs positief getest en mag vooralsnog niet naar de hoofdstad van Japan afreizen. “Ik ben er kapot van, maar kan niets doen aan deze klotesituatie”, zei hij dinsdag op zijn eigen Instagramaccount. “Ik heb er alles aan gedaan om geen problemen te krijgen met covid, maar toch was dit niet genoeg.”

Als Koppelaar voor vrijdag vijf negatieve PCR-testen kan overleggen, mag hij alsnog naar Tokio. Zelf had hij daar dinsdag weinig fiducie in: “Het kan acht weken duren voordat ik negatief word getest, dus dat gaat niet gebeuren. Regels zijn regels.”

Lees ook:

Worden dit de Spelen van de bijzaken?

De Olympische Spelen vormen traditiegetrouw het grootste sportfeest ter wereld, maar dit keer is alles anders.