Contouren olympische voetbalploeg tegen Australië worden langzaam zichtbaar

Van eerherstel na de kansloze nederlaag tegen Spanje op vrijdag kon gisteren niet echt worden gesproken. Daarvoor speelden de Nederlandse voetbalvrouwen opnieuw ver onder de maat en was de tegenstand van het zwakke Australië te mager. Cijfer­matig gezien viel het allemaal mee (5-0), maar het spel van Oranje bevatte niet de dynamiek en de dominantie die bondscoach Sarina Wiegman zo graag wil zien.

Australië, zonder de internationals uit eigen land en zaterdag al verslagen door Duitsland (5-2), vormde een ideale tegenstander voor Oranje na de zeperd tegen Spanje. De Australische vrouwen danken de hoge klassering op de Fifa-ranglijst (zevende) vooral aan de talloze overwinningen op voetbaldwergen uit eigen regio. Hun aanwezigheid in Nijmegen inspireerde Oranje niet tot grootste daden.

Nederland begon met dezelfde elf als tegen Spanje en die basis wordt door Wiegman gezien als de sterkst mogelijke opstelling van dit moment. Tijd om te experimenteren heeft ze niet. In voorgaande jaren deelde ze de selectie tijdens de Algarve Cup op in twee teams, zodat iedereen kon spelen. Daarvoor ontbreekt nu de tijd, honderd dagen voor de Spelen en met nog hooguit drie oefenduels voor de boeg. Ze heeft de contouren van de ploeg die er straks in Tokio moet staan, al in haar hoofd.

Zekerheidje voor Tokio

Bij de elf die momenteel het vertrouwen genieten van Wiegman, is Aniek Nouwen de meest in het oog springende speelster. De 22-jarige verdedigster van PSV is naast Stefanie van der Gragt niet meer weg te denken uit het centrum van de defensie. Wiegman heeft nog wel andere opties voor de verdediging, maar Nouwen lijkt een zekerheidje voor Tokio.

Ook Jill Roord, lange tijd getekend door het etiket eeuwige reserve, heeft zich in de basis geknokt. De speelster van Arsenal kreeg in de laatste zes ­duels aan de rechterkant de voorkeur boven Shanice van de Sanden en ­Lineth Beerensteyn. Roord, middenvelder van origine, kan het spel lezen, beschikt over veel technische bagage en zorgt voor verwarring bij de tegenstander door haar vele omzwervingen over het veld.

Verder zijn het de vertrouwde ­namen die Nederland na Europees goud en mondiaal zilver aan een olympische medaille moeten helpen. Opvallend was dat Vivianne Miedema, op schot bij Arsenal, voor de derde maal op rij niet tot scoren kwam. Dat deden gisteren wel Roord, Lieke Martens, Jackie Groenen, invalster Beerensteyn en Daniëlle van de Donk.

Kleinere selectie

“Er zijn speelsters die dicht bij de basis zitten en anderen die er wat verder vandaan zijn”, zei Wiegman voor het duel met Australië. In juni maakt ze de definitieve selectie voor Tokio bekend. Een lastige keuze voor de scheidende bondscoach, omdat de olympische selectie kleiner is dan die voor EK’s en WK’s. Normaal neemt ze 23 speelsters mee naar grote toer­nooien, dat mogen er nu maar achttien zijn.

Wiegman weet dat keuzes maken bij haar baan hoort en dat het een ­onderdeel is van topsport. Maar ze weet ook dat het de speelsters wel wat doet. “We zijn in gesprek met ze. De concurrentie is enorm en iedereen wil dolgraag naar de Olympische Spelen. Er is een groep die weet dat ze meegaat, maar daarnaast is er een groep die dat niet weet. Zij weten wie hun concurrenten zijn en ik zie hun ­gedrevenheid op de trainingen.”

Loting Tokio op 21 april Volgende week woensdag weet Nederland wie de tegenstanders zijn in de groepsfase van de Olympische Spelen. Wiegman verwacht dat Oranje met Japan en de Verenigde Staten tot de drie groepshoofden ­behoort. Japan is al ingedeeld in groep E en speelt de eerste wedstrijd in Sapporro. Groep F begint het toernooi in Rifu en groep G in Tokio. De eerste speeldag is woensdag 21 juli. De nummers een en twee gaan naar de kwartfinales, plus de twee beste nummers drie. De twaalf geplaatste landen zijn: Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Groot-Brittannië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, de VS, Zambia en Zweden.

Lees ook: ‘Na een moeilijke periode wil ik gewoon weer de oude Sjaan zijn’

Shanice van de Sanden probeert zich na een lastige tijd weer volledig op voetbal te richten. Haar doel is een basisplaats bij VfL Wolfsburg én in Oranje.