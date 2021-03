Comité Cancel Qatar 2022 lanceert hashtag #Nietbeschikbaar om KNVB op te roepen het WK te mijden

Het comité Cancel Qatar 2022 start een actie om de KNVB zich te laten uitspreken over verplaatsing van het omstreden WK voetbal in Qatar. Op vrijdagochtend 19 maart kunnen voetballiefhebbers op sociale media een oranje kaart uitdelen aan de voetbalbond, met de tekst #Nietbeschikbaar. Bondscoach Frank de Boer presenteert vrijdag zijn selectie voor de eerste kwalificatiewedstrijden voor het omstreden WK.

Door de actie kunnen voetbalsupporters duidelijk maken dat ze geen onderdeel willen uitmaken van het wereldkampioenschap in Qatar, het land waar de meest elementaire mensenrechten worden geschonden. Eerder deze maand publiceerde de Britse krant The Guardian dat tijdens de bouw van de stadions meer dan 6500 arbeiders waren omgekomen. Het WK mag niet ten koste gaan van de menselijke waardigheid, aldus het comité in een persbericht.

Op zaterdagavond 20 maart doet het comité mee aan een gesprek op de app Clubhouse over verdere acties tegen het WK. Aan die sessie, die begint om 21.00 uur, nemen ook vertegenwoordigers van Amnesty International en mensen uit de voetballerij deel, zowel uit binnen- en buitenland. Een van de sprekers is Edwin Lugt, oud-voorzitter van Go Ahead Eagles.

Sterke lobby in andere landen

In Nederland groeit de discussie over het WK in Qatar, maar nog niet zoals in Noorwegen, Denemarken en Duitsland. “Met name in Noorwegen is de roep om actie groot”, zegt Hein Meurs, lid van het comité Cancel Qatar 2022. “De voetbalsupporters hebben er bij hun clubs op aangedrongen dat de Noorse bond zich schaart achter een boycot van het WK.”

Ook voetballers in Noorwegen maken zich hard voor verplaatsing van het WK. Zoals Ruben Yttergard-Jenssen, die drie jaar bij FC Groningen speelde en nu aanvoerder is van FC Tromsö IL. Het comité heeft frequent contact met hem over hoe het proces verloopt in Noorwegen. Het is de bedoeling dat Yttergard-Jenssen zaterdag aansluit bij het gesprek op Clubhouse.

Meurs weet dat er ook in Duitsland substantiële supportersgroepen zijn die hebben opgeroepen om het WK te mijden. “Zover zijn we in Nederland nog niet”, zegt hij. “We zijn bezig met supportersverenigingen, maar dat loopt nog niet zo hard. We hopen dat dat door middel van deze actie wordt losgetrokken.”

Naast de oranje kaart op de site cancelqatar.nl staat een link naar een petitie met eveneens de eis dat het WK van 2022 wordt verplaatst naar een ander land. De lijst met ondertekenaars zal in een later stadium worden aangeboden aan de KNVB, in samenwerking met Freek de Jonge en het voetbalblad Panenka.

