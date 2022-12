Comeback-kid Marrit Steenbergen: ‘Dit jaar heb ik aan mezelf laten zien: je kan wél zwemmen’

Zwemster Marrit Steenbergen tekende voor een van de opmerkelijkste comebacks in 2022. ‘Ik ben fysiek en mentaal veel belastbaarder geworden.’

Aan de muur hangen verstilde beelden van dynamisch succes. Op de foto’s staan zwemsters die olympisch goud vieren: Inge de Bruijn, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk – vereeuwigd in hun moment van euforie. Marrit Steenbergen (22) neemt tegenover haar illustere landgenoten plaats. Op een oranje bureaustoel, en dat in de vergaderruimte van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion.

Het is duidelijk: dit nationaal trainingscentrum in Eindhoven is het terrein der kampioenen. Die grote namen uit de Nederlandse sport zijn allemaal triomferend ingelijst. Is dat inspirerend of intimiderend? Steenbergen kent ook de diepe dalen die reliëf geven aan de berg Olympus.

Ontwapenend openhartig

Zij vindt de foto’s mooi, zegt ze. “Dat is natuurlijk wat je zelf ook hoopt: dat je blij kan zijn en na je race zoveel emotie kan laten zien.” Het is een typerend antwoord. Steenbergen noemt de medailles niet. “Natuurlijk is het mijn doel om goud te winnen, maar dat is niet het enige waar ik voor leef. Ik denk dat de blijdschap die sport je kan geven het mooiste is. Misschien zegt dat wel wat over mij ja.”

Ontwapenend openhartig, met soms een verlegen giechel tussendoor, vertelt Steenbergen haar verhaal. Als vijftienjarige maakte ze een stormachtige entree op het mondiale toneel. Op die leeftijd won ze al haar eerste internationale medaille bij de senioren. Maar daarna worstelde het grootste talent van Nederland jarenlang met het inlossen van een belofte die haar was toegekend. Tot dit jaar.

“Zwemmen moet leuk zijn, vind ik, maar dat was het niet altijd. Ik heb periodes vol twijfels gekend. Wil ik door of wat anders? Ik heb werken geprobeerd en me voor studies ingeschreven. Uiteindelijk bleef het zwembad trekken en nu vind ik het echt super leuk.”

Genieten van wedstrijden

De reden daarvoor schuilt in een cocktail van verklaringen. Natuurlijk helpen de prestaties, maar dat is niet het voornaamste. Steenbergen geniet van ‘wedstrijden mogen zwemmen’. Tussen 2018 en 2020 kwam ze niet in actie op internationale toernooien. Bij de wedstrijden vindt ze het fijn om ‘iedereen te zien’. “Dat zijn misschien geen redenen voor andere mensen om het zwemmen leuk te vinden, maar wel voor mij. Ik voel me ook thuis in de trainingsgroep. Alles eromheen vind ik de laatste tijd gewoon fijn. Dat helpt allemaal mee.”

Die drie woorden intrigeren: de laatste tijd. Wat er vroeger miste, zoekt Steenbergen in zichzelf. Ze is een jonge vrouw die de spiegel niet schuwt. “Ik ben daar zelf vooral heel erg in veranderd. Toen ik hier vijf jaar geleden kwam, vond ik het lastig. Ik moest naar een andere middelbare school, ging op mezelf wonen en was de jongste in de groep. Ik doe eigenlijk pas sinds dit jaar mijn best om wat meer connectie in de groep te hebben en daardoor merk je dat de groep ook dichter bij je komt te staan. Dat vind ik heel prettig.”

Marrit Steenbergen Beeld Ton Toemen

Met dat hervonden plezier tekende Steenbergen in 2022 voor een van de opmerkelijkste comebacks van het jaar, die uiteindelijk resulteerde in een wereldtitel deze maand op de niet-olympische kortebaan. Maar het grote kantelpunt in haar carrière lag in de zomer.

Zeven Europese medailles

Ze verbeterde eind juni op de WK langebaan in Boedapest eindelijk – na zeven lange jaren – haar persoonlijk record op de 100 meter vrije slag. Dat leverde nog geen individuele podiumplaats op, maar op de EK langebaan in Rome was het twee maanden later wel zover. Steenbergen zwom daar op het koningsnummer met 53,24 seconden nog twee tienden sneller en werd eerste. Ook de dubbele afstand – de 200 vrij – won ze. Het waren haar eerste internationale titels in het vijftigmeterbad. In totaal verzamelde de nieuwe kopvrouw van Nederland zeven Europese medailles.

“Het was een heel mooi toernooi, maar ook wel zwaar”, blikt ze terug. “Ik heb zoveel geraced en moest continu schakelen in mijn hoofd. Dat is wat mensen niet zien: natuurlijk ben je hartstikke blij als je goud wint, alleen weet je dat er de volgende ochtend alweer een nieuwe wedstrijd wacht. Je mag niet te lang blijven hangen in de euforie, want daar kan je veel energie aan verliezen. Dus is het: snel herstellen, snel uitzwemmen, naar het hotel, eten en slapen – wat op zo’n moment niet lukt, omdat de emoties best hoog zitten.”

Dus heeft ze het na afloop gevierd? Ze glimlacht. “Niet echt eigenlijk en dat vind ik nog steeds wel jammer. Ik ben bij mijn ouders geweest en daar kwam familie langs. Maar ik vond het lastig om al die emoties weer terug te halen en om het dan heel erg voor mezelf te vieren. Nu denk ik: had ik dat maar gedaan, maar ik wist niet zo goed hoe.”

Boven jezelf uitstijgen

Een mooie herinnering blijft het desalniettemin, eentje die ze de rest van haar leven zal koesteren. Zo voelt dat dus, boven jezelf uitstijgen. Steenbergen kan wel verklaren waarom 2022 haar jaar werd en dat datgene lukte waarnaar ze al zo lang op zoek was. “Ik ben fysiek en mentaal veel belastbaarder geworden. De setjes die ik nu in het water doe, zou ik een tijd terug niet hebben volgehouden. Door gesprekken met een psycholoog zit ik lekkerder in mijn vel en kan ik meer aan.”

“Soms zie ik mezelf bijna als twee verschillende personen, toen en nu. Ik ben als mens echt gegroeid en daar ben ik trots op. Er zijn zoveel momenten geweest waarop het makkelijk was om te zeggen: ik ga studeren of werken. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb doorgezet. Toen het minder ging, zeiden anderen dat ik nog steeds talent had. Maar ik voelde het niet. Dit afgelopen jaar heb ik aan mezelf laten zien: je kan wél zwemmen.”

Of dat uiteindelijk goed genoeg is om een plek te verdienen aan de muur naast Inge, Ranomi en Femke vraagt Steenbergen zich niet af. Dat is een belangrijke les die ze meeneemt naar de toekomst. “Ik zwem vooral voor mezelf en probeer tegenwoordig te genieten.”

