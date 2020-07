‘Colombianenvlucht’ brengt quintet Tour-favorieten naar Europa

Met drie mondkapjes tegelijk én een gezichtsbedekkend scherm om zijn hoofd schoof wielrenner Nairo Quintana aan in de rij voor het vliegtuig dat hem en 185 andere Colombiaanse sporters en begeleiders naar Madrid zou vliegen. Naast hem stond Tourwinnaar Egan Bernal, met slechts één (felgekleurd) mondkapje maar wel met genoeg middelen om zijn handen schoon te maken.

Maandenlang mochten Colombiaanse sporters hun land niet uit, vanwege de strikte maatregelen vanwege het coronavirus. Zondag vloog dan toch één ‘sportvlucht’ uit, met naast Quintana en Bernal ook 46 andere wielrenners als Miguel Angel Lopez, Esteban Chavez en Rigoberto Uran. Allen hebben ze kans op een mooie klassering in de Tour. Ook Fernando Gaviria vloog mee, de renner die het coronavirus in maart opliep in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Het was voor het eerst dat een vliegtuig uit Colombia vertrok sinds op 23 maart internationale vluchten in het Zuid-Amerikaanse land werden opgeschort. Het luchtruim boven het land is dicht tot 31 augustus, maar voor sporters werd een uitzondering gemaakt en dan vooral voor wielrenners die aan de Tour de France deelnemen, die op 29 augustus begint in Nice. Wielrennen is ongekend populair in het land, zeker door de prestaties van Bernal vorig jaar in de Tour. De sporters werden daarom ook uitgezwaaid door de president van het land, Iván Duque.

Tras un nuevo RETO, el campeón del @LeTour 2019, @Eganbernal, les envía un saludo a todos los colombianos previo al #VueloDelOrgulloColombiano. 🇨🇴✈️ pic.twitter.com/wZj5o0Xc1l — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) 19 juli 2020

Naast wielrenners mochten ook voetballers, tennissers en BMX-kampioen Mariana Pajón Colombia verlaten om zich in Europa voor te bereiden op de resterende wedstrijden in het jaar. Tussen maart en nu hielden de sporters hun conditie op peil in eigen land. Zo reed Bernal vorige maand 4350 kilometer, gemiddeld 145 kilometer per dag. Hij is een van de grote favorieten voor een nieuwe eindzege in de Tour.

De wielrenners op de vlucht werden vooraf getest op het coronavirus. Ze bleken allen negatief. Daarom hoeven ze ook niet twee weken in quarantaine. Op 1 augustus staan de eerste wedstrijden gepland. Nairo Quintana, die tijdens een training nog hard was gevallen, rijdt voor het eerst op 5 augustus, op de plek waar hij op 15 februari nog won: op de Mont Ventoux. “Het is mooi in deze tijden een glimlach op het gezicht van Colombianen te krijgen”, zei hij tegen Colombiaanse media.

En el grupo del #VueloDelOrgulloColombiano

@NairoQuinCo @Arkea_Samsic sigue todas la precauciones para el ingreso al aeropuerto pic.twitter.com/im6QCAPAsi — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) 19 juli 2020

