Cody Gakpo kan zijn marktwaarde nog niet opvijzelen tegen Arsenal

Vele ogen waren donderdagavond in Engeland gericht op Cody Gakpo. Zelf was hij er in Londen op gebrand om te laten zien dat hij goed genoeg is om daar straks te spelen, bij een mooie club in de Premier League. De status bereiken die zijn huidige trainer Ruud van Nistelrooij in Engeland geniet, daar streeft Gakpo ook naar. In de aanloop naar het Europa League-duel met Arsenal was het in Engeland vooral gegaan over de man die in het verleden 150 goals maakte voor Manchester United, in een tijd dat die club nog de dienst uitmaakte.

Slaagde Gakpo tegen Arsenal in zijn persoonlijke missie? Niet echt. In de eerste helft liet hij op één moment in het Emirates Stadium zijn klasse zien. Met de buitenkant van zijn rechtervoet gaf hij een beeldschoon passje op Philipp Max. De voorzet van de Duitser strandde echter voortijdig. Voor de rest kwam Gakpo aan weinig acties toe. Ook hij had verdedigende taken, om het gevaar van de Japanse back Takehiro Tomiyasu te neutraliseren.

Het opofferingsgezinde spel van Gakpo was illustratief voor heel PSV. Het kwam zelf weinig aan voetballen toe maar was verdedigend wel redelijk georganiseerd. Wat laatste betreft is dit toch echt een ander PSV dan het team van enkele weken geleden. Door tactische wanorde en defensieve fouten was het destijds een grillig en veel te kwetsbaar team. Dat leidde tot heel veel tegentreffers en culmineerde bij Cambuur in een pijnlijke exercitie: 3-0.

Dat duel zorgde ook voor een ommekeer. Dat was ook donderdagavond te zien. Na vier overwinningen op rij (zeventien doelpunten voor en twee tegen) bleef PSV voor 60.000 toeschouwers zeventig minuten overeind tegen de koploper van de Premier League. Nadat PSV overigens wel de nodige kansen had moeten toestaan, en vooral dankzij doelman Benitez de nul hield, brak uiteindelijk Granit Xhaka namens The Gunners de ban: 1-0.

De Zwitser bezorgde Arsenal daarmee de verdiende winst in het duel dat was uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Komende donderdag is de return in Eindhoven. Arsenal is nu al geplaatst voor de volgende ronde in de Europa League. Voor PSV wordt het laatste groepsduel, uit tegen het Noorse Bodo/Glimt, bepalend: doorbekeren in de Europa League, of een vervolg in de minder prestigieuze Conference League.

Het gevreesde pak slaag kwam er niet in noord-Londen. Terwijl PSV in dezelfde opstelling begon als afgelopen zondag tegen Utrecht (6-1) had trainer Mikel Arteta zijn Arsenal op liefst zeven plaatsen veranderd ten opzichte van de vorige wedstrijd. Dat doet Arteta standaard in de Europese wedstrijden. Arsenal speelde tegen PSV lange tijd afwachtender dan normaal in de Premier League. Daardoor was het in de eerste helft wel dreigend, maar echte kansen kon het amper creëren, op wat schoten van Jesus en Vieira na.

Na de rust draaide Arsenal langzaam maar gestaag de duimschroeven aan. Arteta wilde de klus – de volgende ronde veiligstellen – deze avond klaren. En zijn ploeg kreeg kansen genoeg. Via onder meer Jesus, Saka en Nketiah maar Benitez stond regelmatig in de weg. Veel kon PSV er niet tegenover stellen. De belangrijkste opstekers voor de Brabantse ploeg was dat zowel Noni Madueke als spits Luuk de Jong in de slotfase na een lange periode van blessureleed hun rentree maakten.

Vooral Madueke, geboren en getogen in noord-Londen, was een paar keer dreigend. En De Jong had PSV zomaar nog een punt kunnen bezorgen, als invaller Teze de bal niet totaal verkeerd had gegeven. Zo’n stuntje zat er niet in, en dat is ook niet zo gek. Arsenal heeft een begroting die vier keer zo hoog is dan die van PSV en gaf deze zomer 132 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

PSV spendeerde slechts 8,5 miljoen. Meer was niet mogelijk in Eindhoven, waar komend jaar rode cijfers en een negatief eigen vermogen dreigen. Een riante opbrengst uit de verkoop van Gakpo is bijna noodzaak. Het lukte donderdagavond niet zijn marktwaarde in Engeland nu al verder op te schroeven.

