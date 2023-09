Coco Gauff: een nieuw tennisfenomeen dat zich voedt met een lach én weerstand

De trek om haar mond is verbeten. Waar blijft die glimlach? De glimlach die ze zichzelf heeft beloofd. Even lijkt Coco Gauff tijdens de finale van de US Open in een oude fout te vervallen. Het gewezen wonderkind, dat met haar negentien jaar nog steeds een tiener is, vergat op de baan vaak te genieten. Al jaren werd voorspeld wat ze nu met een nieuwe mindset waarmaakt: een Grand Slam winnen. In de nacht van zaterdag op zondag verslaat ze Aryna Sabalenka met 2-6 6-3 6-2.

Het was het eerste wat haar huidige coach Brad Gilbert, ooit de trainer van André Agassi, tegen haar zei: ‘je moet meer lachen’. Hun samenwerking begon aan het begin van de zomer en sindsdien rijgt Gauff de titels aaneen: Washington, Cincinnati en nu dus New York. “Ik dacht dat je ultra serieus moet zijn om te winnen, en ultra gefocust. Dat klopt natuurlijk, maar het is ook belangrijk om te genieten. Ik denk dat dat de verandering in mij is: ik heb tegenwoordig meer lol.”

Verwachtingen die altijd meereizen

Als vijftienjarige haalde ze al de vierde ronde op Wimbledon, waarna verwachtingen met haar meereisden naar alle toernooien over de hele wereld. Vorig jaar was daar dan op Roland Garros haar eerste Grand Slam-finale, die ze met slecht spel verloor. Deze eindstrijd weet ze ondanks een moeizame start wel te winnen, met inderdaad in de tweede en derde set heel af en toe een voorzichtig lachje.

Gauff is de derde Amerikaanse tiener die triomfeert op het belangrijkste tennistoernooi in eigen land, na Serena Williams in 1999 en Tracy Austin in 1979 en 1981. “Ik ben een beetje in shock”, vertelt ze na afloop. “Het verlies in Parijs heeft me veel pijn gedaan, maar ik weet dat God ons beproevingen geeft. Dat maakt dit moment nog zoeter.”

Bidden om alles te kunnen geven

Na het laatste punt - als haar gezicht voor het eerst zonder enige reserve straalt - beklimt ze de tribune voor een innige omhelzing met haar ouders en Gilbert. Daarna knielt ze in het volgepakte Arthur Ashe Stadium om te bidden. Het geloof is belangrijk voor haar. “Ik bid nooit voor resultaten. Ik vraag alleen om de kracht om alles wat ik heb te kunnen geven.”

Daarin slaagt ze steeds beter, met de gelouterde Gilbert aan haar zijde. “Hij is heel relaxed”, zegt ze. “Hij maakt grapjes, ook tijdens belangrijke trainingen. Door dat soort kleine dingen realiseer ik me dat tennis serieus is, maar niet zo serieus als ik het soms in mijn hoofd maak.”

Tijdens de partij oogt Gauff zeker in het begin gespannen. Van genieten lijkt geen sprake, maar ze blijft koelbloedig terwijl de mokerslagen van Sabalenka haar van links naar rechts achter de baseline heen en weer sturen. Dankzij haar geweldige loopvermogen weet ze de meest onmogelijke ballen terug te slaan, tot frustratie van haar opponente uit Belarus die zich ook zichtbaar ergert aan het chauvinistische publiek. Geduldig wacht Gauff op fouten van de ander, of straft ze een iets te korte bal af met een prachtige passing en zo hervindt ze haar ontspannenheid.

Voor altijd een belofte?

Schrale troost voor Sabalenka is dat zij haar naam vanaf maandag terugvindt op de nummer één-positie van de wereldranglijst. Gauff stijgt van de zesde naar de derde plaats en rekent af met de critici die dachten dat zij altijd een belofte zou blijven.

“Vandaag heb ik mijn vader voor het eerst zien huilen. Hij was degene die me als kind heeft meegenomen naar dit toernooi. Hier zag ik Serena en Venus Williams strijden. Het blijft ongelooflijk dat ik er nu sta.”

Black Lives Matter

Gauff neemt de voorbeeldfunctie voor haar zwarte landgenoten over van de zussen. Ook zij is politiek geëngageerd, een boegbeeld van Black Lives Matter en groeit van weerstand, blijkt uit haar dankwoord waarin ze ‘de mensen die niet in me geloofden’ noemt. “Echt, ik wil jullie bedanken. Jullie dachten water over het vuur in mij te gooien, maar jullie voedden het slechts met gas.”

Verbeten woorden, maar wel met een glimlach uitgesproken.

Lees ook:

Politiek uitgesproken tennisster Coco Gauff is kansloos tegen Swiatek in finale Roland Garros

Er is meer in het leven dan tennis, weet Coco Gauff. Toch treurde de Amerikaanse om het verlies in de finale op Roland Garros. De Poolse Iga Swiatek was veel te sterk.