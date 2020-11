Coach Vitesse: ‘Het draait bij mij om spelprincipes’

Als voetbaltrainers één fout niet moeten maken, dan is het wel om vanaf de eerste werkdag het roer drastisch om te gooien, zegt Vitesse-coach Thomas Letsch. “Dat je voor een groep gaat staan en zegt: wat je deed, is fout. Ik, de nieuwe trainer, weet precies welke kant we op ­moeten. Volgens mij werkt dat niet”, stelt de Duitser in een vergaderzaal op trainingscomplex Papendal.

Letsch (52), die in mei een contract voor twee seizoenen tekende, gelooft meer in geleidelijke processen, zegt hij, terwijl hij uitkijkt over het trainingsveld van Vitesse. Dat is dan ook wat hij toepast bij de Arnhemmers, die met Ajax aan kop gaan in de eredivisie. “Wat mij erg opviel, was het opleidingsniveau van de ­spelers hier”, vertelt Letsch over zijn eerste maanden in Nederland. “Ik durf wel te zeggen dat ik nog nooit een groep heb getraind met zulke technische vaardigheden. Het is ­belangrijk om die kwaliteiten te ­behouden. En daarnaast ben ik hier aangesteld om mijn ideeën over voetbal toe te voegen. Met systemen heb ik niet zo veel. Ik kan wel zeggen: 4-4-2 is mijn systeem, maar wat nou als ik twee geweldige buiten­spelers heb? Dan is het toch beter om 4-3-3 te spelen? Bij mij draait het meer om spelprincipes.”

En wat die principes zijn? Letsch lacht. “Dit antwoord kan twee uur duren, hè”, waarschuwt hij. Een korte samenvatting misschien? “Laat ik het zo zeggen: wat anders is, is dat wij meer bezig zijn met wat we doen als we de bal niet hebben. Omdat ik vind dat je een wedstrijd dan beter kunt controleren. Wij willen fouten van tegenstanders forceren. We willen tegen ze sprinten, ze aanvallen en ze in moeilijkheden brengen door snel de bal te heroveren. En als we de bal veroveren, dan houd ik ervan de kortste weg naar het doel te zoeken.”

De twijfel is weg, de stijl is omarmd

Het levert Vitesse een dynamische, attractieve speelwijze op, uitgevoerd door spelers die geloven in de tactiek. “Het implementeren van mijn ideeën ging veel sneller dan ik had verwacht”, bekent Letsch. “Wat ik plezierig vond, is dat iedereen openstond voor mijn ideeën. Die openheid heb je nodig. Daarnaast hielp het dat we in de oefenwedstrijden meteen al succesvol waren, waardoor spelers zagen dat het werkte. Nu hebben ze de stijl omarmd. De twijfel die er in het begin misschien was, is nu wel verdwenen.”

Vooral dat laatste is niet onbelangrijk, weet Letsch. Afgelopen zomer klonk er nog de te verwachten kritiek vanuit het conservatieve deel van de voetbalwereld. Wat komt hij, een Duitser zonder al te imponerend cv, nou precies doen bij Vitesse? “Ik begreep dat wel”, zegt Letsch nuchter, “maar de wereld verandert. ­Europa is open. Ik voel me geen typische Duitser, ik voel me een Europeaan, omdat ik ook heb gewerkt in Portugal en Oostenrijk.”

‘Als coach ben je er ook voor de mens’

Letsch, die geen carrière als profvoetballer had, trainde een aantal bescheiden Duitse clubs voordat hij in 2012 werd gevraagd als jeugd­trainer van Red Bull Salzburg. Daar kreeg hij van technisch directeur Ralf Rangnick de opdracht om de voetbalvisie van de club over te brengen op de jeugd. Later klom hij op in de organisatie. Letsch was bij het eerste elftal assistent van Roger Schmidt, de huidige trainer van PSV. “Bij Salzburg heb ik geleerd dat je, ook al heb je geld, een duidelijke ­visie en structuur moet hebben om succesvol te zijn. Zonder goed idee kun je niet presteren.”

In Oostenrijk leerde Letsch ook met verschillende nationaliteiten om te gaan, wat hem goed van pas komt bij Vitesse. De selectie herbergt spelers afkomstig uit Israël, ­Algerije, België, Denemarken en ­Enschede. “Als je spelers van diverse culturen hebt, moet je iedereen op een andere manier benaderen”, meent Letsch. “Een jongen uit ­Afrika is niet te vergelijken met een Scandinaviër of een Nederlander. Dat is voor mij de uitdaging. Als coach ben ik er niet alleen voor de voetballer, ik ben er ook voor de mens.”

'Fouten kunnen gebeuren’

Een paar weken geleden werd Letsch op de proef gesteld na een woede-uitbarsting van zijn Marokkaanse spelmaker Oussama Tannane, die in de wedstrijd bij ADO Den Haag met rood van het veld af moest na een tirade tegen de scheidsrechter. “Dit is wel een mooi voorbeeld”, vindt Letsch. “Als wij Tannane willen veranderen in een ‘normale ­speler’, dan halen we zijn wapens uit hem. Wat er gebeurde, was natuurlijk niet goed, dat weet hij zelf ook, maar dit hoort bij deze speler. Ik heb daar geen probleem mee. ­Fouten kunnen gebeuren, maar het belangrijkste is dat we ervan ­leren. Dat gaat ons helpen in de ­toekomst.”

Wat zijn doel is met Vitesse, dat zondag FC Emmen ontvangt? “We hebben een helder doel: Europees voetbal halen”, benadrukt Letsch. “Ik kan niet zeggen wanneer ik ­tevreden ben. Dat valt niet in cijfers of een plek op de ranglijst uit te drukken.”

