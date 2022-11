Clubloze Ronaldo helpt stroef Portugal voorbij Ghana

Een kus op de bal. Een blik naar de hemel. En longen die zich vol lucht pompen. Portugal-Ghana was donderdagavond ruim een uur oud toen Cristiano Ronaldo mocht aanleggen voor een strafschop, die hij zelf had versierd.

De spits schoot onberispelijk raak. Een doelpunt voor de eeuwigheid, want Ronaldo werd daarmee de eerste speler ooit die op vijf WK’s heeft gescoord. Met zijn openingstreffer droeg hij bij aan de uiteindelijke zege op Ghana (3-2).

Ronaldo was zonder twijfel de meest besproken speler in de aanloop naar de 22ste editie van het WK. Het had moeten gaan over zijn vijfde WK-deelname, waarmee de immer fitte Portugees zich in een uniek rijtje schaarde, maar dat record werd overschaduwd door een nogal explosief interview met een bevriende journalist, Piers Morgan.

Een paar dagen na het eerste deel van het seizoen, waarin Ronaldo niet verder kwam dan tien competitiewedstrijden en één treffer bij Manchester United, haalde de aanvaller keihard uit naar de clubleiding en trainer Erik ten Hag. “Ik voel me verraden”, zei Ronaldo, die vorige zomer terugkeerde bij zijn oude liefde. “Ze willen me eruit hebben. Niet alleen de coach, maar ook twee of drie anderen uit het bestuur.”

Een muitend kind

Het duidelijk georkestreerde interview kwam nogal primitief over. Alsof een kind zijn zin niet krijgt en gaat muiten. Terwijl Ten Hag naar zijn ideale basiself zocht, zat Ronaldo overwegend mokkend op de bank. Met muiterij tot gevolg. “Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect voor mij toont”, zei Ronaldo over zijn trainer.

Ronaldo schiet zijn recordtreffer binnen. Beeld AFP

Wie zich in Ronaldo verdiept, weet dat deze jammerlijke passage in zijn carrière tot de mogelijkheden zou behoren. In hem zit een diepgewortelde vorm van narcisme. Gevoed door een moeder die tijdens de zwangerschap van Ronaldo alles deed om de vrucht af te breken, en een door de oorlog getraumatiseerde vader, die na zijn diensttijd in Mozambique aan de alcohol verslaafd raakte. Van een vader-zoonrelatie was geen sprake. Ronaldo was twintig jaar oud toen zijn vader overleed.

Ronaldo wil gezien worden in het leven. Dat was jarenlang de motor voor zijn successen, zoals vijf Champions League-zeges en vijfmaal winst van de Gouden Bal. “Als narcisten ouder worden, wacht hen vaak een moeilijke periode”, zei psychoanalytica Christa Widlund in de Ronaldo-special van Hard Gras. “Want dan zijn ze niet meer de mooiste om te zien, niet meer de sterkste en de prestaties nemen af. Als de schijnwerpers wegvallen, voelt een narcist zich helemaal niets meer.”

De gevaarlijkste man voor rust

Donderdagavond waren alle ogen weer als vanouds gericht op Ronaldo. En dan presteert hij op zijn maximum. In stadion 974, een verwijzing naar de hoeveelheid containers die zijn gebruikt bij de bouw van het onderkomen, was hij de gevaarlijkste man voor rust. Na een half uur dacht hij de openingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding op Djiku. Ronaldo bestreed die beslissing met een wegwerpgebaar.

Hoe straks verder met Ronaldo, die in februari 38 jaar wordt? Manchester United en hij besloten hun contract, dat nog liep tot komende zomer, voortijdig te ontbinden, waardoor de Portugees clubloos is. Wie wil Ronaldo hebben? Aan zijn naam kleeft nog altijd een grote commerciële waarde, maar sportief liggen er risico’s.

Een stroef begin

Dat bleek ook vorige week, toen Ronaldo uiterst kil werd begroet door Bruno Fernandes, zijn toenmalige ploeggenoot bij Manchester United. Zouden de perikelen bij United overwaaien naar de Portugese ploeg? Tegen Ghana speelde de Europees kampioen van 2016 ronduit stroef. Ronaldo’s openingstreffer werd tien minuten later al ongedaan gemaakt door Ayew. Félix en Leao dachten Ronaldo’s Portugal naar een veilige 3-1 gebracht te hebben, maar de Portugese record-international (192 caps) moest vanaf de bank toezien hoe het toch nog even spannend werd na de aansluitingstreffer van Ghana (3-2).

Portugal overleefde. En gaat nu aan kop in groep H. Ronaldo gaf voor het WK te kennen dat hij met pensioen gaat als Portugal wereldkampioen wordt in Qatar. Het zou een ideale uitkomst zijn. Voor Portugal en vooral voor Ronaldo.

