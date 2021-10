Circus Van Gaal strijkt weer neer in Zeist. ‘Ben jij de bondscoach?’

Het is snel duidelijk welke speler van het Nederlands elftal het populairste is. Met een kinderstem schalt het steeds weer over het trainingsveld in Zeist. ‘Frenkieee!!!’ De Jong zelf concentreert zich op zijn oefeningen, want de grote baas ziet alles. “Frenkie, De Ligt, Van Dijk en Memphis zijn wel de populairste”, zegt Henk van den Berg. Als jeugdvoorzitter van VV Scherpenzeel regelde hij voor jonge leden van zijn club 125 gratis toegangskaartjes voor de eerste openbare training van Oranje sinds november 2019. “De kaartjes waren heel snel weg”, zegt Van den Berg.

Het Nederlands elftal is sinds het Louis III-tijdperk is ingegaan weer populair. Van den Berg ziet het bij zijn eigen club. Sinds de afgang op het EK tegen Tsjechië zag hij geen oranje shirts meer op trainingen. Maar na de eerste drie interlands onder Louis van Gaal worden ze weer gedragen. Van den Berg wijst naar de zeventiger die als een veldheer midden op het veld staat. “Daar staat iemand hè, in het midden tussen twee assistenten in. De vorige bondscoach stond maar wat aan de zijkant.”

Circus Oranje is sinds kort toch vooral Circus Van Gaal. Hij weet dat hij zeker sinds de galavoorstelling tegen Turkije (6-1) even niet meer kapot kan bij het volk. Af en toe zwaait hij naar het publiek. Een uurtje eerder, als hij op de KNVB Campus vragen moet beantwoorden van zijn vrienden van de media is zijn humeur anders. Zo’n persconferentie hoort bij zo’n Oranjeweek, waarin vrijdag in Riga tegen Letland de WK-kwalificatiereeks wordt vervolgd, met daarna het duel met Gibraltar in de Kuip (maandag).

Narrig en cynisch, dan weer vlijmscherp

Of het spel is of niet, Van Gaal reageert dan weer narrig en cynisch, dan weer vlijmscherp, dan weer met een sneertje of denigrerend op vragen. Over bijvoorbeeld de niet geselecteerde Arnaut Danjuma die het bij Villareal in de Spaanse competitie en de Champions League goed doet: “Ben jij de bondscoach? Nee? Ah, fijn.” Later: “Maar ik kan me niet voorstellen dat Danjuma er de volgende keer niet bij is.”

Een debutant in de selectie, doelman Mark Flekken van SC Freiburg, krijgt eerst lof. “Hij is ongelooflijk goed met de voeten, dat wil je niet weten. Dat is een Van Gaal-keeper.” Of de bondscoach hem al gesproken heeft? “Zijn Duits is beter dan zijn Nederlands, waarschijnlijk omdat hij beetje Limburgs praat. Dat is wat moeilijk te verstaan.”

Voor een andere debutant, Noa Lang, heeft hij een heldere boodschap. De linksbuiten van Club Brugge had zich zondag provocerend gedragen tegenover de fans en de spelers van Anderlecht. Van Gaal: “Dat moet hij bij mij niet doen.”

‘Van de Conference League word je niet blij’

Zo gebruikte Van Gaal de confrontatie met de media na alle hosanna om de boel weer op scherp te zetten. Indirect was zijn boodschap dat de lat hoog moet liggen bij Oranje. Want dat de Nederlandse clubs Europees aardig hebben gepresteerd, zoals Feyenoord, dat van de Tsjechische kampioen Slavia Praag won? “De Conference League is geen league waar je blij van wordt. Dan speel je tegen Jut en Jul.” En Steven Berghuis, die bij Ajax aardig speelde als aanvallende middenvelder, is dat ook een optie voor de ‘10-positie’ bij Oranje? “Nee, want ik heb maar één rechtsbuiten. En hij mag God op zijn blote knieën danken dat ik hem drie keer heb laten staan.”

De volgende speler die duidelijkheid krijgt: Quincy Promes. Die is niet geselecteerd. Onder Frank de Boer bleef hij bij Oranje, ook op het EK, ook al was en is hij verdachte van een steekpartij. “Een speler die in zo’n zaak is verwikkeld zal veel meer moeite hebben om zijn focus op de wedstrijden te houden. Hij speelt nu in Rusland, dat is ver weg, maar in Nederland ben je dichtbij. Ik denk niet dat ik spelers zou selecteren die in zulke zaken verwikkeld zijn.”

Een kater van het weekend

Van de 26 die zich wel mochten melden in Zeist, kwamen negen beoogde basisspelers met een kater van het weekend aan. Ze verloren of speelden gelijk. Dat gold ook voor Luuk de Jong, Frenkie de Jong en Memphis Depay van Barcelona. Van Gaal had een kort gesprekje met Depay. “Ik vond het geweldig wat hij zei: ‘Trainer, ik ben hier heel gelukkig weggegaan en ik kom hier heel gelukkig aan’. Mooier kun je het niet verwoorden.”

Oranje als warm en helend bad, zo hoort Van Gaal het graag. Deze week wil hij vooral gebruiken om de spelers ‘te voelen, horen en zien’. Dat laatste doet hij op de training, vanaf klokslag zes uur. Zijn arendsogen zien dat Davy Klaassen twee keer het balletje bij een oefening niet over een stokje wipt. Toeschouwer Van den Berg: “Hij ziet alles hè?”

