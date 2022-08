Circuit Zandvoort behoudt voorlopig natuurvergunning

De natuurvergunning van het racecircuit in Zandvoort wordt vooralsnog niet geschorst. Natuurorganisaties vechten wegens de stikstofuitstoot de vergunning aan en verzochten de Raad van State om een voorlopig oordeel. Die ziet geen dringende reden om tussentijds in te grijpen. Een definitief oordeel volgt volgend jaar.

De natuurorganisaties stapten naar de rechter omdat de berekeningen over de uitstoot van stikstof niet in orde zouden zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de organisatie van de Formule 1-races, die begin september weer in Zandvoort plaats hebben. Het gaat ook om evenementen en andere races die vrijwel iedere dag op de racebaan worden georganiseerd. Die zijn volgens de organisaties schadelijk voor de natuur. Het circuit ligt midden in de Kennemerduinen, een Natura 2000-gebied waarvoor wettelijke regels gelden om de natuur te beschermen.

De cijfers van het circuit rammelen

Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment (Mob) vinden dat het circuit geen natuurvergunning had mogen krijgen. Volgens de milieuorganisaties klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. Zij zeggen dat het racen meer schade veroorzaakt dan uit de berekeningen blijkt.

De Raad van State vindt het geschil tussen enerzijds het Circuit Zandvoort en de provincie Noord-Holland en anderzijds de natuurorganisaties te ingewikkeld om een voorlopige uitspraak te doen. Daarom kiest de Raad van State nu voor een afweging van belangen. “Die valt uit in het voordeel van het circuit”, aldus de rechters.

In april wees de rechtbank Noord-Holland de eisen van de natuurorganisaties af. De rechtbank ging uit van een oude vergunning van het circuit, die ruimer was dan de nieuwe vergunning uit 2019. Dat leidde tot de conclusie dat de stikstofuitstoot niet toeneemt. De rechtbank keek niet naar de stikstofberekeningen en dat doet de Raad van State vooralsnog ook niet. De rechtbank vond het vorig jaar wel de moeite waard om de berekeningen over de uitstoot van stikstof te laten onderzoeken door onafhankelijke deskundigen. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab), die hiervoor werd ingeschakeld, constateerde dat de cijfers van het circuit rammelen en geen goed beeld geven van de werkelijke stikstofuitstoot.

