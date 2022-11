Cillessen niet mee naar WK in Qatar, Simons en Frimpong wel

Van de 39 spelers in de voorselectie zouden er vrijdagmorgen dertien een telefoontje krijgen van Van Gaal of keeperstrainer Frans Hoek. Al snel lekte al uit dat de 33-jarige Cillessen is afgevallen. De ervaren doelman, met 63 interlands en het WK van 2014 op zijn naam, is volgens De Gelderlander van woede ‘ontploft'.

Van Gaal heeft drie keepers opgenomen in de groep die zich maandag in Zeist verzamelt: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) en de toch verrassende Andries Noppert (Heerenveen). Noppert maakte in september al deel uit van de selectie en lijkt gezien zijn lengte de beoogde ‘penaltykiller’ die Van Gaal graag mee wilde nemen. Bijlow revancheerde zich de afgelopen weken voor zijn matige seizoensstart. Dat Mark Flekken afvalt is ook verrassend. Hij presteert dit seizoen goed bij Freiburg, dat tweede staat in de Bundesliga.

Xavi Simons van PSV behoort wel tot de 26 namen. Hij werd nooit eerder geselecteerd, maar werd de afgelopen maanden de revelatie van de eredivisie. Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen is een andere debutant. Hij krijgt als stand-in van Denzel Dumfries als rechtsback de voorkeur boven Devyne Rensch. De Ajacied is de laatste tijd niet in grootste vorm. Bovendien is Frimpong (21) gewend als ‘wingback‘ te spelen bij Leverkusen, waarbij hij de hele rechterkant bestrijkt in een systeem dat lijkt op dat van Oranje.

Van Gaal neemt veel aanvallers mee

Opvallend is dat Van Gaal veel aanvallers meeneemt. Hij lijkt daarmee al te anticiperen op de broze fitheid van Memphis Depay die sinds september geen wedstrijd meer speelde. Vincent Janssen, die bij FC Antwerp acht keer scoorde in zestien duels, gaat mee als spits, maar ook Luuk de Jong (PSV), Wout Weghorst (Besiktas), Arnaut Danjuma (Villareal) en Noa Lang (Club Brugge). Overigens overleefde Ajacied Kenneth Taylor de schifting van Van Gaal ook.

Behalve Brobbey, Flekken, Rensch en Cillessen zijn er meer afvallers: Guus Til (PSV), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sven Botman (Newcastle United), Ryan Gravenberch (Bayern München), Arnaut Danjuma (Villarreal), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Pascal Struijk (Leeds United), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Jordy Clasie (AZ).

Voor Cillessen kwam dit vermoedelijk het hardste aan. Hij keerde afgelopen zomer terug bij zijn jeugdliefde NEC, na zes jaar Spanje (Barcelona en Valencia). De afgelopen twee maanden was hij onderwerp van veel discussie. Daarbij ging het niet alleen om zijn keeperskwaliteiten, maar ook om zijn persoonlijkheid en gedrag. Zelf liet hij zich de afgelopen weken herhaaldelijk met vertrouwen uit over zijn selectie omdat hij als enige doelman ervaring had op een WK.

Van Gaal geeft vanaf 13.00 uur een toelichting op zijn keuzes in Zeist.

Lees ook:

Bij al het chagrijn verlangen dolende Ajacieden naar Oranje

Ajax, de hofleverancier van Oranje, moddert aan richting het WK-reces. Vrijdag wordt bekend hoeveel Ajacieden Louis van Gaal meeneemt naar Qatar.