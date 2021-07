Churandy Martina: een vlaggendrager die weet dat zijn afscheid nadert

Ja, zijn lichaam is getekend door de topsport. Churandy Martina straalt. Natuurlijk lacht hij. Zijn positiviteit heeft hem nooit verlaten. Een sprinter van wereldniveau was hij, maar een olympische medaille ontbreekt op zijn palmares.

Martina wijst naar zijn linker onderarm. Weer die glimlach. Het is eind juni en in een vrijwel verlaten perstent neemt hij in Breda tijdens de NK atletiek alle tijd voor een praatje. Op die arm schitteren de olympische ringen, met in vier cirkels een jaartal: 2004, 2008, 2012 en 2016. Ook de laatste ring kan nu eindelijk worden gevuld. Dat maakt hem dankbaar. Iets dat hij toch al van nature is. Na iedere race bedankt hij God.

Trotse veteraan

Martina (37) begint vandaag aan zijn vijfde Olympische Spelen. Dat alleen al is een ongekende prestatie, zeker in een mondiale sport als atletiek. “Mijn hele leven zit in deze tattoo.” Hij is de veteraan van de Nederlandse ploeg. Om die reden mag hij vanmiddag tijdens de openingsceremonie de Nederlandse vlag dragen, samen met skateboardtalent Keet Oldenbeuving. Natuurlijk maakt hem dat blij.

Het zal deze Spelen anders zijn dan tijdens de voorgaande edities. Vaak stond hij samen met looplegende Usain Bolt in een individuele finale. Eén keer snelde hij naar het zilver, op de 200 meter van Peking 2008. Maar twee uur na de wedstrijd werd hij gediskwalificeerd. Bij nadere bestudering bleek een voet contact te hebben gemaakt met de witte lijn. In Tokio komt Martina alleen uit op de 4x100 meter-estafette. Voor andere nummers wist hij zich niet te kwalificeren.

Zijn afscheid nadert. Dat weet hij. Maar het is voor een liefhebber moeilijk om te stoppen. Zijn favoriete afstand, de 200 meter, zal hij nooit meer lopen. Misschien gaat hij nog een jaartje ‘plezier maken met de 100 en 4x100’. Dat beslist hij na de zomer. “De 200 was echt mijn afstand, maar de bocht die daarin zit is nu te lastig voor mij. Mijn voeten doen pijn. Ik wil mijn lichaam niet kapot lopen door die bocht te blijven doen.”

Hij hoopt dat de fysieke herinnering aan zijn sportcarrière beperkt blijft tot die gekoesterde tattoo.

