Chinees Ding Liren volgt Carlsen op als wereldkampioen schaken

De tiebreak was nodig omdat er na de veertiende en laatste reguliere partij nog steeds geen beslissing was gevallen. De stand was 7-7. De Noor Carlsen besloot vorig jaar dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet meer wilde verdedigen.

“Ik ben enorm opgelucht”, sprak Ding Liren (30). “Het moment dat ik wist dat de partij was gewonnen was bijzonder emotioneel. Ik ken mezelf en weet dat het me op dit soort momenten soms even teveel wordt allemaal, dat de tranen dan komen. Het was een ongelooflijk zwaar toernooi met een zeer spannende ontknoping. Ik ben blij en dank iedereen die me heeft gesteund om tot dit succes te komen.”

Volgens Nepomniatsjtsji was het verschil in de tweekamp minimaal geweest. “Ik had meer partijen kunnen winnen dan ik heb gedaan. Er waren mooie kansen voor mij die ik heb laten liggen. Soms ging het om één of twee zetten die niet goed genoeg waren, anders was het misschien anders afgelopen. Ik denk dat ik het heb laten liggen.”

Ding Liren is de eerste Chinese man die de titel wint. Geheel verrassend is dat niet. Sinds 1990 zijn al zes Chinese vrouwen wereldkampioen schaken geweest, onder wie de regerend kampioene Ju Wenjun. Bovendien is China al enkele jaren een van de toonaangevende schaaknaties en won het land in 2014 en 2018 de Olympiade, de belangrijkste landenwedstrijd in de discipline. Deskundigen zagen in Ding Liren al langere tijd iemand die tot de absolute top kan doordringen.

