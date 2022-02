China doet geen moeite om zijn intenties te verhullen

Een agent komt pontificaal voor de taxi staan. De motorkap moet open. Wij, de taxichauffeur en twee Nederlandse journalisten, staan met zijn drieën voor de ingang van de shorttrackhal. Om binnen te komen, moet alles eerst worden doorzocht.

De chauffeur moet uitstappen en op vijf meter afstand van zijn eigen auto gaan staan. Hij ziet toe hoe stoelen, de deuren, de dashboardkastjes en alles wat beweegt aan inspectie wordt onderworpen. Nog even en ook wij achterin moeten de taxi uit.

Bubbel

Het is de dagelijkse realiteit in de olympische bubbel in Peking. Iedereen houdt iedereen in de gaten. Alles wordt gecontroleerd. Vrijwilligers nemen fotos’ van alle journalisten, waar ze ook aankomen. Andere vrijwilligers nemen dan weer foto’s van de vrijwilligers die de foto’s van de journalisten nemen. Nog meer vrijwilligers nemen dan foto’s… enfin.

Controle op informatie, daar gaat het om. Natuurlijk kan dit ook in Nederland. Iedereen met een pasje voor een lift kan worden gevolgd of wordt al in de gaten gehouden, onder het vriendelijke ‘informatie verzamelen over verkeersstromen’. In China voelt het toch anders. Het land doet geen moeite om de intenties te verhullen. Elke stap wordt bekeken. Het mooiste beeld is de alom aanwezige, bijna vierkante politiewagen die aan vier kanten een grote camera heeft hangen.

Pesterij

Onherroepelijk komt daarmee ook de vraag wat er kan worden opgeschreven over alle kwalijke zaken in China. Meerdere activisten riepen atleten op om zich niet politiek te uiten, uit angst voor mogelijke straf. Voor de media geldt dat natuurlijk ook.

Zou het gebrekkig internet een pesterij zijn, of is dit hotel als een bunker waar sowieso weinig signalen doorkomen? Wat betekent het feit dat er toch wordt schoongemaakt in de kamer, terwijl ik toch echt een kaartje met ‘niet storen’ heb opgehangen?

Ik blijf schrijven over de persconferenties van IOC-baas Bach en over ongemakkelijke geopolitieke uitlatingen. En over het goud voor Irene Schouten en over discussie over mensenrechten. Maar er zit ongemak in, dat wel. Niet alleen u kijkt mee.

In de taxi wordt een klein flesje heen en weer geschud. Er klinkt een tikkend geluid. Het is sowieso al niet het beste idee om een onbekend voorwerp intens heen en weer te bewegen en zeker niet als je op zoek bent naar iets wat een heel gebouw kan beschadigen. De inzittenden van de taxi hoeven uiteindelijk toch niet uit te stappen. Wij zijn blijkbaar veilig verklaard. Niet zo gek: over ons is alles al bekend.

