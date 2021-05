Chelsea wint Champions League ten koste van Manchester City

De 21-jarige Duitser Kai Havertz besliste het Engelse onderonsje in Porto met een doelpunt vlak voor de rust. Het was zijn eerste treffer ooit in de Champions League.

Chelsea won de Champions League in 2012 voor de eerste keer. Trainer Tuchel verloor vorig seizoen met Paris Saint-Germain in de finale van Bayern München. Hij trad in januari in dienst van Chelsea.

Manchester City kwam voor de eerste keer in de eindstrijd van de Europese koningsklasse uit. De Spaanse trainer Pep Guardiola greep naast zijn derde titel als trainer in de Champions League. Hij won eerder als coach van Barcelona twee keer de Cup met de Grote Oren (2009 en 2011).

De Nederlandse international Nathan Aké bleef bij City op de bank. Hij meldt zich in Portugal binnenkort bij de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer. Oud-Ajacied Hakim Ziyech mocht bij Chelsea evenmin invallen.

In hoog tempo de aanval

Vanaf het beginsignaal zochten Chelsea en City in hoog tempo de aanval. Bij City ging van Raheem Sterling op de linkerflank de nodige dreiging uit. Het was verrassend dat hij in het basisteam mocht beginnen. Sinds de achtste finales speelde Sterling slechts 33 minuten, drie keer als invaller, in de Champions League. Namens Chelsea kreeg Timo Werner een paar schietkansen. De Duitser toonde in zijn doelgerichte pogingen echter te weinig overtuiging.

Chelsea ging niettemin met een voorsprong de rust in. Uit een pass van Mason Mount (ex-Vitesse) kreeg Havertz een vrije doortocht naar doelman Ederson. De Braziliaanse keeper greep maar half in waarna de Duitser simpel kon scoren: 1-0. Ploeggenoot Thiago Silva had kort daarvoor het veld geblesseerd moeten verlaten. De Braziliaan, die vorig seizoen onder leiding van Tuchel met Paris SG in de CL-finale verloor van Bayern München, werd vervangen door de Deen Andreas Christensen.

Na de rust gooide City nog wat meer energie in de wedstrijd, maar Chelsea liet zich niet afbluffen. Na het uitvallen van de gehavende aanvoerder Kevin De Bruyne zag het er somber uit voor de ploeg van coach Pep Guardiola. Phil Foden trachtte zijn ploeg nog wel aan te jagen, maar hij kreeg te weinig steun, ook niet van de afzwaaiende invaller Sergio Agüero.

Op aangeven van Havertz miste invaller Christian Pulisic in de 73e minuut een dot van een kans op 2-0 voor Chelsea, dat in de slotfase de broze marge wist vast te houden. Daardoor wacht het kapitaalkrachtige Manchester City nog altijd op de eerste titel in de Champions League.

