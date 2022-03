Chef de mission Esther Vergeer: Ook de sportwereld moet mee in verschrikkelijke sancties

Ja, Esther Vergeer gunde ook de Russische en Wit-Russische sporters een optreden op de Paralympische Winterspelen in Peking, die vrijdag beginnen. Ze hadden er immers hard voor getraind. ‘Goede gasten en kwalitatief goede sporters’, zo typeert de rolstoeltennislegende en chef de mission van de Nederlandse delegatie hen, en dus verdienden ook zij hun kans op paralympisch roem.

Ook niet onder neutrale vlag

Dat optreden komt er toch niet, zo bleek donderdag. Een dag eerder was het Internationale Paralympisch Comité (IPC) nog voornemens atleten uit Rusland en Wit-Rusland toe te laten, zij het onder de neutrale vlag. Ook Vergeer was daar voor. Een stellingname tegen de officiële lijn van de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF in, die dat besluit juist ‘in hoge mate betreurden’. Met het besluit van IPC-president Andrew Parsons hen toch te weren, draaide ook Vergeer mee.

De escalerende situatie rondom de Russische invasie in Oekraïne deed haar van inzicht veranderen, zo vertelt Vergeer donderdag vanuit Peking tijdens een digitaal persgesprek. “Het gaat over alle grenzen heen. In die zin moeten we alles en iedereen aangrijpen om de boodschap duidelijk te maken dat dit niet kan. Ook de sportwereld moet daarin mee, met deze vreselijke sancties die we liever niet doen. We komen er niet onderuit.”

Vergeer gaat als chef de mission op voor haar derde Paralympische Spelen. Ze noemt het een ‘eervolle baan’, waarbij ze andere uitdagingen op haar bord krijgt dan op kantoor. Daar hoort ook het gesprek met haar sporters over Oekraïne bij. Volgens Vergeer proberen de atleten zich ervoor af te sluiten. “Ze staan achter het statement, maar verder zeggen ze vooral dat ze hier zijn om hun beste prestatie ooit neer te zetten.”

Vrij om een standpunt uit te dragen

Wie een statement wil maken krijgt van Vergeer de ruimte. Te denken valt niet alleen aan de Russische invasie, ook de kwestie rondom de Oeigoerse bevolking speelt nog steeds. “Natuurlijk zijn er wel regels en reglementen. Op het playing field en podium mag dat niet. Daarbuiten zijn ze vrij een andere mening te verkondigen dan die van TeamNL.”

Alleen alpineskiër Jeffrey Stuut had een theoretische kans te loten tegen een concurrent uit Rusland of Wit-Rusland. Vergeer gaf toe niet een-op-een met Stuut gepraat te hebben, maar wist wel zeker dat hij een afdaling niet geboycot zou hebben. “Hij zei: ik ben hier voor mijzelf en voor mijn beste prestatie. Wie dan mijn concurrentie is, dat is dan maar zo.”

Wie in Peking ook ontbreekt is Bibian Mentel. De snowboardkampioen van Pyeongchang in 2018 op zowel de reuzeslalom als de cross overleed vorig jaar maart aan de gevolgen van kanker. Vergeer had donderdag mooie woorden voor de snowboardpionier uit Utrecht. “Bibian heeft ervoor gezorgd dat snowboarden op de Winterspelen is gekomen. Ze was een grootheid binnen de wintersportwereld, en is dat eigenlijk nog steeds. We hebben veel aan haar te danken.”

Nederland verschijnt met vijf skiërs en drie snowboarders op de Chinese pistes. Volgens Vergeer taxeren zij de sneeuw als ‘helemaal geweldig’, zoals snowboarder Jeroen Kampschreur. “Hij kwam naar me toe om te zeggen dat hij zo’n geweldige run had gehad. Vertrouwen tot over zijn oren.” Tot een uitspraak over de te verwachten hoeveelheid Nederlands eremetaal, misschien wel meer dan het record van zeven medailles in Pyeonchang, liet Vergeer zich niet verleiden. “Ik weet dat we wereldkampioenen in de selectie hebben, maar bij de Winterspelen kan door de weersomstandigheden het hele resultaat vervallen. We don’t do any numbers.”

