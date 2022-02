Chantal van den Broek-Blaak stelt haar pensioen uit, en draagt Amy Pieters elke dag mee in haar hart

Niemand kan zeggen wanneer en hoe Amy Pieters ontwaakt uit haar coma. Haar toestand is sinds de val tijdens een trainingsstage in Spanje, zes weken geleden, stabiel en onveranderd. De onzekerheid houdt de teamleiding en haar ploeggenoten in hun greep.

Bij de online teampresentatie van haar ploeg SD Worx gingen de gedachten woensdag naar haar uit. “We kunnen helaas geen nieuws brengen. Het is een moeilijke periode voor ons allemaal; het meest voor haar ouders en haar vriend”, zegt ploegmanager Danny Stam. “We proberen er te zijn voor de familie. Amy is nog steeds diep in coma. Pas als ze ontwaakt, kunnen we iets over haar toekomst zeggen.”

Zeer ernstig hersenletsel

Vaststaat dat Pieters (30) zeer ernstig hersenletsel heeft overgehouden aan de val. Medisch specialisten verwachten dat ze na haar ziekenhuisopname, als de lichamelijke gezondheid stabiel is, nog een langdurige en zware revalidatieperiode voor zich heeft.

De situatie van Pieters legt een inktzwarte deken over de jaarpresentatie van de succesvolste vrouwenploeg van 2021 (33 overwinningen). Het gaat over de nieuwe rol van ploegleider Anna van der Breggen, over haar troonopvolger Demi Vollering, en de aanwinsten Marlen Reusser, Lotte Kopecky en Kata Blanka Vas.

Het voelt alsof het er allemaal minder toe doet. De ervaren Chantal van den Broek-Blaak (32) denkt elke dag aan Pieters, ze zijn al vijf jaar ploeggenoten. “We hebben een verschrikkelijke tijd gehad. Dat is het nog steeds. Als ploeg weten we wat ons te doen staat: een goed seizoen draaien. We kunnen haar niet helpen, alleen presteren zoals Amy ook wil. Ze rijdt elke dag mee in ons hart.”

Tijdens een trainingskamp in Spanje zijn ploeggenotes dichter bij elkaar gekomen, zegt Van den Broek-Blaak. “Het was ontzettend zwaar, omdat we daar veel met elkaar gehuild hebben. We zijn een grote steun voor elkaar.”

‘Een lastige tijd’

Bij de presentatie kondigde Van den Broek-Blaak, oud-winnares van de Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche, aan haar pensioen met 2,5 jaar uit te stellen. “Ik was zeker van mijn besluit dat ik halverwege dit jaar zou stoppen. Het was een lastige tijd, mijn man Lars had een burn-out. Ik wilde er voor hem zijn en tegelijkertijd koersen. Twee jaar later is hij weer hersteld en is ons leven weer normaal.”

Bijzonder is dat de wereldkampioen van 2017 na een eventuele zwangerschap terugkeert bij SD Worx in het peloton. “Ik maak graag een comeback, mocht het mogelijk zijn. Een zwangerschap komt wanneer het komt. We moeten überhaupt gezegend zijn, maar het hoeft een topsportcarrière niet in de weg te staan. De ploeg wil een signaal afgeven, ik speel daar graag een rol in.”

De renster wil graag open over haar privésituatie. “Als Lars niet was hersteld, had ik het nooit verteld. Ondanks zijn burn-out, heeft hij mij altijd ondersteund. Het was niet altijd even gemakkelijk. Ik vind dat we dit soort issues het beste open kunnen bespreken. Dat voelt prettig. Iedereen is menselijk.”

De vragen en aannames over een zwangerschap, die ongetwijfeld komen wanneer ze bij een wedstrijd niet verschijnt, vreest ze niet. “Graag zeg ik gewoon hoe het zit. Ik ben wie ik ben. Dat verandert niet.”



