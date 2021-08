Chantal Blaak kroont zich tot kampioene van de rondjes in ‘kermiskoers’ te Arnhem

Rechtsaf de Apeldoornseweg op, bij het volgende kruispunt rechtsaf naar de Sonsbeekweg en vervolgens weer rechtsaf naar de Zijpendaalseweg. De overgebleven rensters in de Simac Ladies Tour – de opvolger van de Boels Ladies Tour – konden de kruispunten bij Arnhem dromen. Niemand in het peloton keek reikhalzend uit naar deze vijfde etappe bestaande uit negentien eentonige rondes. De afsluitende rit van 150 kilometer van de enige meerdaagse World Tour-wedstrijd in Nederland vertoonde veel gelijkenissen met een kermiskoers.

“Mijn hobby is het niet”, zei eindwinnares Chantal Van den Broek-Blaak (31), die zich zaterdag rond Sittard en Geleen ook al helemaal verloren voelde op de veelvoud van plaatselijke rondes. “Ik had soms geen idee meer waar ik mij op het parcours bevond.”

Ellen van Dijk (34) vond de kleine omlopen van de afgelopen week ook te gortig. “Het is veel draaien en keren”, zegt de renster van Trek-Segafredo, derde in het eindklassement achter Blaak en de Zwitserse Marlen Reusser. De Nederlandse Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten ontbraken. “Het is heel nerveus omdat we veel bochten moeten rijden. Het gaat op een criterium lijken.” Op vrijdag werden in Weert haar kansen op de eindzege om zeep geholpen door een grote valpartij in het peloton. Van Dijk liep geen schade op, maar zag Blaak kostbare tijd pakken.

Goedkeuring van acht burgemeesters

De organisatoren van wielerkoersen hebben in 2021 weinig opties. Al anderhalf jaar is er geen wedstrijd met publiek van de grond gekomen. De Simac Ladies Tour is de eerste, gevolgd door de Benelux Tour voor mannen, die maandag begint. Andere grote wedstrijden als de Healthy Ageing Tour, Veenendaal-Veenendaal en Ster ZLM Toer zijn twee jaar op rij afgelast, net als vrijwel alle tourcriteriums. Door het parcours hermetisch af te sluiten voor publiek, heeft de Amstel Gold Race nog wel kunnen plaatsvinden.

Met de beperkte mogelijkheden moest Thijs Rondhuis, hoofd organisatie van de Simac Ladies Tour, aan de slag. Liefst 54 vergunningen en goedkeuring van acht burgemeesters waren vereist. Rondhuis had liever een ander parcours neergelegd. “Dit komt door corona. In het ideale geval maken we omlopen van zeker 30 tot 40 kilometer, het is nu even niet anders.”

De wielersport moet sowieso hervormen, stelt Rondhuis. Op lagere niveaus kregen de Dorpenomloop van Drenthe en Omloop van Staverden de organisatie niet rond vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Een terugkerend probleem bij koersen.

Noodgedwongen tijdritten inplannen

“Het is tegenwoordig almost impossible to organize”, zegt Rondhuis, die Marianne Vos drie ritten zag winnen. De landelijke politie kondigde drie jaar geleden aan de inzet te halveren bij wielerwedstrijden. Agenten zijn nodig om uitvalswegen af te sluiten en ongelukken met burgerverkeer te voorkomen.

Vanwege deze maatregel zitten in de rittenkoers van Rondhuis twee tijdritten, meer een nood dan een deugd. “Op die dagen regelen we zelf de motards. Als organisatie zijn we proactief in gesprek gegaan met de politie. We leveren twee dagen met politiebegeleiding in om de andere vier dagen, voor nu en in de toekomst, veilig te stellen. Als we een competitiestructuur willen behouden, zijn we genoodzaakt tot koersen op afgesloten parcoursen. Alleen dan blijven wedstrijden bestaan en krijgt jeugd de kans om te racen.”

Van den Broek-Blaak, die na volgend voorjaar stopt als prof, is allang blij dat organisaties weer in staat zijn rittenkoersen met publiek van de grond te krijgen. Met Parijs-Roubaix en het wereldkampioenschap in het najaar heeft ze nog grote doelen staan. “Duwen en trekken hoort erbij, maar belangrijker is dat ik heelhuids en met goede vorm uit deze ronde kom.”

