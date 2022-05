Champions League-finale: Benzema jaagt op record, Salah op revanche

Het wordt nogal eens benadrukt in de Britse pers dezer dagen: de laatste keer dat Liverpool in Parijs tegenover Real Madrid stond, wonnen de Engelsen, met 1-0. Dat was in de finale van de strijd om de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League, in 1981. Maar Real Madrid had toen nog geen Karim Benzema.

Dus wordt het zaterdag waarschijnlijk een stuk lastiger voor Liverpool. Al moet gezegd: Liverpool had 41 jaar geleden in Parijs ook nog niet een van de beste verdedigers ter wereld: Virgil van Dijk.

Benzema verkeert op zijn 34ste in topvorm. Hij scoorde al vijftien keer in de Champions League dit seizoen: tienmaal in de laatste vijf wedstrijden. Als hij dat gemiddelde van twee goals per negentig minuten doortrekt, evenaart hij in de finale het record van Cristiano Ronaldo. Ook kan hij zijn vijfde Champions League-titel winnen in zijn dertiende seizoen bij Real Madrid.

Doelpunten van een hoge kwaliteit

Benzema werd met Real Madrid dit Europese seizoen zo’n beetje de verpersoonlijking van het begrip comeback: eerst tegen Paris Saint-Germain, toen in de return tegen Chelsea en ten slotte in de halve finale tegen Manchester City. De kwaliteit van praktisch al zijn doelpunten was heel hoog.

Onlangs onderkende Benzema in een interview dat hij zich extra goed voelt, zowel technisch als mentaal, nu hij juist op leeftijd begint te komen. “Ik zorg goed voor mezelf”, zei hij. “Ik neem zo veel rust als ik kan, maar werk tegelijkertijd harder.” Vroeger wilde hij voortdurend op het veld staan. Pas later realiseerde hij zich dat ook andere zaken belangrijk zijn: “Goed eten, slapen, de sportschool.” Het heeft vooral geholpen dat hij de afgelopen jaren uit de schaduw van Ronaldo kon stappen. De Portugees verliet Real in 2018.

Die door Liverpool verloren finale van vier jaar geleden vormt voor een van de spitsen aan de andere kant van het veld, Mohamed Salah, de belangrijkste motivatie voor zaterdag. Natuurlijk, in 2019 won hij met Liverpool alsnog de Champions League. Maar het verlies in zijn allereerste finale van dat toernooi was pijnlijk voor hem. Ook letterlijk. Hij werd na een half uur uit de wedstrijd geschopt door toenmalig Real-verdediger Sergio Ramos. Salah noemt dat het dieptepunt uit zijn carrière.

Klopp relativeert de wraakzucht

De Egyptenaar deed de afgelopen weken weinig om zijn verlangen naar revanche te verbergen. Nadat Liverpool de halve finale had gewonnen van Villarreal, gaf hij openlijk aan dat hij hoopte op Real Madrid als tegenstander in de eindstrijd. En toen de Madrilenen een dag later inderdaad ten koste van Manchester City de finale haalden, beloofde Salah de fans in Liverpool dat hij de zaken van vier jaar geleden recht zou zetten.

Zijn trainer Jürgen Klopp relativeerde de wraakzucht bij Liverpool deze week. “Natuurlijk leeft het gevoel dat we iets willen rechtzetten, maar dat is niet ons voornaamste uitgangspunt. Wij willen met onze manier van spelen een mooie wedstrijd neerzetten. Daar gaat het om”, zei de Duitser die met The Reds dit seizoen al de FA Cup won.

Na een zinderende slotdag moest Liverpool de titel in de Premier League net aan Manchester City laten. Die teleurstelling is verwerkt, zei aanvoerder Jordan Hendersen. “We zijn trots op wat we allemaal al hebben bereikt.”

Salah’s droom voor zaterdagavond is een herhaling van het scoreverloop uit 1981. Toen werd het 1-0, via verdediger Alan Kennedy. Op de vraag wie in Parijs matchwinner wordt, antwoordde Salah: “Hopelijk ik.” Hij zal moeten vertrouwen op Van Dijk. Want die zal Benzema in bedwang moeten houden. En de recente ervaring leert: dat moet tot in de allerlaatste minuut.

