Ceylin del Carmen Alvarado, wereldkampioen veldrijden met de X-factor

Liggend op het Zwitserse asfalt huilde Ceylin del Carmen Alvarado dikke tranen. Leeggereden kon ze zich amper een houding geven, wetende dat ze zich vanaf dat moment na een fraaie eindsprint wereldkampioen veldrijden mocht noemen. Vlak voor Annemarie Worst was ze binnengekomen, Lucinda Brand maakte als nummer drie het podium oranje. Het was voor het eerst dat Nederland één, twee en drie werd op mondiaal niveau.

Op het podium waren de tranen nog verre van opgedroogd. Alvarado (21), die werd geboren in de Dominicaanse Republiek en op haar vijfde naar Nederland kwam, pakte de mooiste overwinning van haar nog jonge carrière. Ze was dit jaar de nieuwe grote naam in het crosscircuit. In Zwitserland bekroonde ze een sterk seizoen, waarin ze elf keer won en tevens Nederlands kampioen werd.

Samen met Worst (24) is ze de exponent van een nieuwe generatie die het veldrijden voor jaren kunnen domineren. Na afloop was ze ook overal te vinden. Voor iedereen had ze een dikke knuffel over. Ze nam de tijd voor selfies met meiden die tijdens het toernooi vrijwilliger zijn. Met haar uitstraling kan ze zomaar een nieuw idool worden. Een evenknie voor de mannelijke superster van haar ploeg Alpecin-Fenix, Mathieu van der Poel.

Zoals haar ploegmanager Philip Roodhooft op de Belgische televisie zei: “Ceylin heeft de X-factor.” Later kwam Alvarado daar zelf wel op terug. “Ik wil een voorbeeld zijn voor jongere meiden. De wereldtitel is een heel grote stap daarin.”

Starten bij de elite

Voor Alvarado was het WK een wedstrijd waarin alles nog te winnen was. Tot drie weken voor de mondiale titelstrijd was ze van plan de wereldtitel in de beloftencategorie te winnen, een titel die ze vorig jaar op pijnlijke wijze was misgelopen. Maar toen ze drie weken geleden Nederlands kampioen werd, besloot ze toch bij de elite te starten.

In Zwitserland had ze vooral tegenstand van Worst en Brand. Het drietal maakte er een fabuleuze slotronde van, die uiteindelijk met een sprint à deux tussen Worst en Alvarado werd beslist. Brand had het even daarvoor moeten laten gaan, op het kleine dijkje waar de rensters meerdere malen overheen moesten. Worst is in bijna alle sprints normaal gezien de snelste, maar dit keer kwam Alvarado er in de laatste meters voorbij.

De zenuwslopende eindsprint was het sluitstuk van een wedstrijd die al heel vroeg in de beslissende vorm was gegoten. Na drie minuten en dertig seconden was de orde bepaald. Oranje shirts op een, twee en drie. De op voorhand enige concurrente was de Belgische Sanne Cant, de wereldkampioen van de afgelopen drie jaar. Maar zij kwam er dit jaar niet aan te pas. De Amerikaanse Katie Compton was uiteindelijk de beste niet-Nederlander op plek vier.

Het was zoals verwacht een open Nederlands kampioenschap, waarin ook wel duidelijk werd hoe klein de sport mondiaal gezien toch is. Desondanks deed die vaststelling niets af van de machtige wijze waarop Alvarado de Nederlandse tegenstand voorbleef. De Nederlandse vrouwen zijn nu eenmaal wereldtop en beconcurreren elkaar fel. Tijdens de wedstrijd had Alvarado daarom ook getwijfeld en God om kracht gevraagd. Anders was ze bang dat ze de wedstrijd niet tot het eind kon volhouden.

Uiteindelijk had ze kracht genoeg. Ze won op haar 21e haar eerste wereldtitel. ‘Eindelijk’, zei ze kort na afloop.

Al twee oranje gouden plakken binnen Ryan Kamp heeft de wereldtitel bij de beloften gewonnen. De 20-jarige veldrijder reed in het Zwitserse Dübendorf solo naar de eindzege van de koers voor coureurs jonger dan 23 jaar. Kamp plaatste twee ronden voor de finish een beslissende demarrage. De Zwitser Kevin Kuhn finishte op 36 seconden als tweede, vlak voor de Nederlander Mees Hendrikx, die brons pakte. Kamp tekende voor het tweede Nederlandse succes op het WK. Shirin van Anrooij werd eerder op zaterdag al wereldkampioen bij de junioren. De 17-jarige renster uit Goes reed al in de eerste ronde weg bij haar concurrenten. De Nederlandse Puck Pieterse werd tweede op 53 seconden. De Amerikaanse Madigan Munro finishte als derde en moest bijna anderhalve minuut toegeven.

