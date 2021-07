Cavendish nadert aantal etappezeges van Merckx na perfect uitgevoerde sprint(trein)

Cavendish hoefde maar tweehonderd meter te sprinten, omdat hij was afgezet door zijn teamgenoten Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Davide Ballerini en Michael Morkov, die voor hem het tempo zo hoog hielden dat niemand van achteruit kon overnemen. Wout Van Aert werd tweede, Jasper Philipsen derde.

De tiende rit was een traditionele etappe, met een kopgroep en een peloton dat er rustig achteraan reed. Dat was tot vijftien kilometer voor de finish het scenario richting Valence. Het bleef de hele rit droog, ook al was de lucht dreigend en leek een hoosbui steeds nabij. Toen het wat harder ging waaien werd het peloton opgesplitst in verschillende groepen. Toen was er toch even paniek, maar over het algemeen was dit een etappe die voor velen eindelijk voelde als een zegen na de zware Alpenritten van de laatste dagen.

Bol waaide eraf

Een van de geslagenen was Cees Bol, die weer een kans op een zege in een massasprint zag verdwijnen. Het geluk voor hem was dat er ook weer niet genoeg wind stond om het hele peloton in waaiers aan stukken te rijden. Bol waaide er eerst af, kwam nog terug, maar kwam ruim tekort in de sprint.

Uiteindelijk was het toch weer de dag van Deceuninck-Quick-Step. Zondag nog was er vreugde nadat Cavendish de tijdslimiet had gehaald in de bergetappe naar Tignes, dinsdag was er vreugde na weer een overwinning. De Brit komt nu wel erg dichtbij het recordaantal etappezeges in de Tour de France. Dat staat met 34 overwinningen op naam van Eddy Merckx. Cavendish staat nu op 33.

Lees ook:

Mark Cavendish, ‘van de straat geraapt’, rijdt zich naar bijna hallucinante cijfers in de Tour

Mark Cavendish reed jaren niks bij elkaar, mocht op het allerlaatst mee naar de Tour, en heeft nu al twee ritzeges binnen. ‘Het is een eer dat ik hier win.’