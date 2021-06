Carl Nassib komt als eerste NFL-speler ooit uit de kast. ‘Ik doe het niet voor de aandacht’

Het filmpje was vrolijk, maar met een heel serieuze ondertoon. Carl Nassib, verdediger in de American Footballcompetitie NFL, vertelde vanuit zijn tuin in Pennsylvania op Instagram dat hij homoseksueel is. Een bijzonder moment, want hij is de allereerste speler in de geschiedenis van de sport die tijdens zijn carrière zijn geaardheid kenbaar maakt.

Nassib, 28 jaar, is verdediger bij Las Vegas Raiders, waar hij afgelopen jaar vijf wedstrijden speelde. Vijf jaar geleden debuteerde hij bij Cleveland Browns. Hij zei in het filmpje al vijftien jaar tegen het moment aan te hikken, maar dat hij door vrienden en familie toch werd overtuigd. “Hé daar. Ik wil even snel zeggen dat ik homoseksueel ben. Ik wilde dit al een tijd melden, maar nu voel ik me comfortabel genoeg om het te zeggen.”

Nassib maakt bovendien honderdduizend euro over naar de Trevor stichting, die LHBTQ+’ers helpt en actief is in zelfmoordpreventie. Volgens de directeur van de stichting was het een grote stap van Nassib, meldde hij in een statement. “We hopen dat zijn stap ervoor kan zorgen dat alle LHGTQ+-sporters door het hele land de kracht vinden hun waarheid te leven en hun dromen na te jagen.”

Lovende reacties

De reacties binnen de NFL-topsportwereld waren gelijk lovend. Teambaas van de Raiders Mark Davis zei tegen de zender ESPN: “Het is 2021, meer kracht voor Carl.” De baas van de NFL, Roger Goodell zei trots te zijn op de moedige beslissing van de speler. “Representatie is belangrijk. We zijn op weg om voor gelijkheid te zorgen. Alle geluk voor Carl in het komende seizoen.”

De NFL is de rijkste sport in Amerika en is veruit de best bekeken sport van het land. Er zijn meerdere spelers in de NFL geweest die uitkwamen voor hun homoseksualiteit, ongeveer twintig, maar zij gaven het vaak na hun carrière aan, vooral ook omdat de NLF een mannenwereld was. De laatste NFL-speler die tijdens zijn carrière aangaf homoseksueel te zijn, was Michael Sam, die uit de kast kwam vlak na zijn studententijd. Hij werd in 2014 weliswaar gekozen door een NFL-team, maar speelde nooit een wedstrijd. Sam prees op Twitter Nassibs beslissing en zijn donatie. “Mensen uit de LBGTQ-gemeenschap zijn meer geneigd zelfmoord te plegen dan hetero’s. Ik hoop en bid dat mensen voor deze beslissing aandacht hebben.”

Nassib hoopt vooral dat een bericht zoals dat van hem snel niet opvallend meer is. “Ik ben graag op mezelf en ik doe het niet voor de aandacht, maar ik vind zichtbaarheid en representatie erg belangrijk. Ik help mee aan een acceptatiecultuur vol compassie. Ik hoop dat deze video’s snel niet meer nodig zijn.”

Toch is dat niet de verwachting: homo zijn is niet de norm in de American Footballwereld. En niet alleen daar. Zo is in het Nederlandse profvoetbal eveneens nog geen speler uit de kast gekomen. Onlangs bleek bovendien uit nieuw onderzoek dat ondanks meerdere campagnes de acceptatie van homoseksualiteit in het betaald voetbal niet is toegenomen.

Ook op het EK is momenteel controverse over onder meer de regenboogaanvoerdersband van de Duitse keeper Manuel Neuer, en mag het stadion in München van de Uefa niet in de kleuren van de regenboog worden verlicht. Duitsland speelt daar tegen Hongarije, dat onlangs een wet aannam waardoor het is verboden om ‘homoseksualiteit’ te promoten.

