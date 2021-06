Cardioloog: ‘De snelle hulp aan Eriksen is een prachtige les van hoe het moet’

De wereld hield de adem in, toen Christian Eriksen ineens op het gras lag in zijn eerste EK wedstrijd. Het liep goed af. Cardioloog Leonard Hofstra hoopt op een wereldwijd effect.

Honderden miljoenen televisiekijkers zagen het live gebeuren, in de tweede wedstrijd op het EK voetbal. Christian Eriksen viel bij een inworp voorover op het gras en bleef roerloos liggen, in de 42ste minuut van Denemarken-Finland. De wereld zag het en hield bang de adem in. Zijn teamgenoten gingen overmand door emoties om hem heen staan, terwijl artsen het leven van Eriksen (29) aan het redden waren.

De voetbalwereld verbroederde. Ineens werd winnen en verliezen en gefilosofeer over tactiek en opstellingen totaal onbelangrijk. Via sociale media lieten grote voetballers en clubs massaal weten in gedachten bij Eriksen en zijn naasten te zijn. Dat ze voor hen zouden bidden. Rivaliteit telde niet meer. In het Parkenstadion in Kopenhagen waar het gebeurde, deelden Deense en Finse fans hun angst en verbijstering in stilte.

Een uur later sijpelde het positieve nieuws door: Eriksen ademde, was bij kennis. Hij sprak met zijn Deense teamgenoten in de kleedkamer. Een paar uur later meldde hij in de groepsapp van zijn club Internationale dat hij zich goed voelde en snel zou terugkeren.

Binnen twee minuten begon de hartmassage

Leonard Hofstra, hoogleraar cardiologie, zag thuis het schoolvoorbeeld van een geslaagde reanimatie. “Laat dit voor de hele wereld een wake-upcall zijn, een prachtige les van hoe het moet”, zegt Hofstra. “Er is snel en adequaat gehandeld. Binnen twee minuten begon de hartmassage en vrij snel is met een AED, een defibrillator, gewerkt. Het was een dramatisch moment, maar dat hij zo snel alweer op een brancard lag, was voor mij een goed teken. Dat doe je alleen als het hart weer pompt, anders verlies je teveel tijd.”

Hier kan geen campagne voor het belang van reanimatiecursussen tegenop, zegt Hofstra. “Ik hoop dat veel mensen zich nu weer realiseren hoe belangrijk dat is. Eigenlijk moet dit standaard in het lespakket op scholen komen. De eerste minuten zijn essentieel. Na zes minuten treedt er al hersenschade op”, aldus de cardioloog, verbonden aan Cardiologie Centra Nederland.

Eriksen werd getroffen door een hartstilstand, bevestigde de Deense teamarts Martin Boesen zondag. Hij is zeker niet de eerste topsporter die dat overkwam tijdens een wedstrijd. Vier jaar geleden ging het dramatisch mis toen de jonge Ajacied Abdelhak Nouri in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Achteraf bleek dat de hulpverleners lang hadden gewacht met hartmassage en het gebruik van een AED. Nouri liep ernstige en blijvende hersenschade op.

Het kan gaan om een afwijkende hartritmestoornis

Hoe kan een gezonde sporter met een goede medische begeleiding dit overkomen? Jaarlijkse controles van het hart horen bij profvoetballers tot het standaardprotocol. Bij Eriksen werd bij Tottenham Hotspur, waar hij tussen 2013 en 2019 speelde, nooit iets afwijkends vastgesteld. Dat liet zijn toenmalige cardioloog Sanjay Sharma zondag weten tegen het Britse persbureau PA Media.

Hofstra: “Dat kan heel goed. Jaarlijks overlijden wereldwijd vier miljoen mensen aan hartdood, ongeveer 17.000 in Nederland. Bij driekwart gaat het om een dichtslibbende kransslagader. Dat lijkt mij op deze leeftijd onwaarschijnlijk. Eriksen zit in de restgroep. Dat kan gaan om een verborgen afwijkende hartritmestoornis.”

Toen het goede nieuws over Eriksen bekend werd in het stadion, begon het publiek zijn naam te scanderen. ‘Christian!’ riepen de Finnen, waarop de Denen antwoordden: ‘Eriksen!’ Kort tijd later rolde de bal verder.

