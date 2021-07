Carapaz profiteert van rivaliteit Pogacar-Van Aert; historisch goud voor Ecuador

Hij was al een sportheld in zijn thuisland, na de olympische wegrace zal Richard Carapaz dat voor de rest van zijn leven zijn. Ecuador had pas één keer eerder een gouden medaille op de Spelen gewonnen; dat deed Jefferson Perez in 1996 in Atlanta bij het snelwandelen. De 28-jarige Carapaz was zaterdag de sterkte, en vooral de slimste, op het lastige parcours in en rond het Fuji-gebergte.

De Belg Wout van Aert moest wéér genoegen nemen met zilver. Een medaille met die kleur kreeg hij ook al opgehangen na het WK veldrijden begin dit jaar en het laatste WK tijdrijden en het WK op de weg. Tourwinnaar Tadej Pogacar bezorgde Slovenië een bronzen plak. Bauke Mollema sprintte naar de vierde plaats. “Ik zat er goed bij maar ik had na die steile klim voor de sprint niet heel veel meer over”, zei Mollema tegen de NOS na zijn finish. “Ik denk niet dat ik iets verkeerds heb gedaan. Die andere mannen pakken verdiend de medailles.”

Van Aert raakte vrij snel geïsoleerd

Dat de vorm van Carapaz goed was, bewees hij de afgelopen weken. In de Tour eindigde hij als derde in het klassement. De twee echte hoofdrolspelers van de Tour, Pogacar en Van Aert, leken in de olympische wegwedstrijd ook de belangrijkste gegadigden voor het goud. In de slopende beklimming van de Mikuni-pas voerden de Belgen het commando. Het gevolg was wel dat Van Aert vrij snel geïsoleerd werd van zijn helpers en dat de beste mannen in koers voorin werden verzameld. Daarbij zat ook Bauke Mollema, naast onder meer Fuglsang, Yates en Gaudu.

Carapaz anticipeerde heel slim op de rivaliteit in deze groep met grote namen en koos in de afdaling het spoor van de ontsnapte Brandon McNulty, in het dagelijks leven bij UAE een ploeggenoot van Pogacar. Carapaz had op zijn beurt bij de achtervolgers rugdekking van zijn Ineos-maten Yates en Kwiatkowski. Die commerciële belangen spelen ook altijd in landenwedstrijden in het wielrennen een rol. Bovendien was er bij de achtervolgers weinig animo om het gat dicht te rijden voor Van Aert, de snelste sprinter.

Carapaz won in 2019 als eerste Zuid-Amerikaan de Giro

De Belgische alleskunner bleef zo, tot zijn eigen frustratie, achter de feiten aan fietsen. Carapaz, die zes kilometer voor de finish McNulty van zich afschudde, bleef door het onderlinge gekonkel in de jachtgroep buiten bereik.

Het was voor de Ecuadoriaan de grootste overwinning uit zijn loopbaan. In 2019 won hij als eerste Zuid-Amerikaan de Ronde van Italië, vorig jaar stond hij als de nummer twee op het podium van de Vuelta. Op het voormalig Formule 1-circuit van Fuji vierde hij zijn olympische triomf voor het zeer beperkt aantal toeschouwers dat vanwege corona was toegelaten.

Na bestudering van de fotofinish bleek dat Van Aert de sprint om de tweede plaats had gewonnen van Pogacar. “Ik heb geprobeerd mee te sprinten maar tegen Van Aert is dat moeilijk. Het was een zware mooie koers”, zei Mollema, in de Tour nog ritwinnaar. Hij sprak van een ‘heel zware koers’. “Vooral door dat weer, die warmte en vochtigheid. Daardoor werd het een slijtageslag. Deze omstandigheden zijn toch heel anders dan we in Europa zijn gewend.”

Pogacar links, en Van Aert komen over de finish. Beeld AP

Tom Dumoulin had geen goede generale voor tijdrit

Voor Tom Dumoulin verliep de wegrace teleurstellend. Na de Mikunipas op zo’n 35 kilometer van de streep moest hij lossen uit het toen al uitgedunde peloton. Te vroeg, naar zijn smaak.

“Ik was niet super vandaag, maar zeker ook niet slecht. Ik heb de afgelopen tijd dagen gehad dat ik dacht: ik kan een heel eind komen, maar ook dagen zoals vandaag dat het minder was”, zei Dumoulin. Zijn hoofddoel is pas woensdag: de olympische tijdrit. Daarvoor werd hij weer wielrenner, na een retraite van bijna een half jaar. “Ik vind het heel mooi om hier te zijn. Zelfs na een mindere koers sta ik hier bijna met een glimlach. Maar uiteindelijk kom ik hier ook om te presteren. En dan baal ik wel over vandaag. Ik hoop dat ik woensdag beter ben.”

Lees ook: Ondanks uitschakeling is Zonderland blij met olympisch optreden: ‘Dit is een mooi einde’

Hij plaatste zich niet voor de finale en haalde bij lange na niet zijn beste score, toch was Epke Zonderland tevreden met zijn oefening aan de rekstok in het Ariake Gymnastics Centre. Meer dan tevreden eigenlijk.

Voor het laatste olympische nieuws volgt u ons liveblog.