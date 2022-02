Canadese ijshockeyer is familie van Nederlandse verzetsstrijder

Lake Placid 1980, dat was de laatste keer dat Nederlandse ijshockeyers in actie kwamen op de Olympische Spelen. Niet onverdienstelijk ook: de mannenploeg werd negende. De Nederlandse vrouwen kwalificeerden zich nooit. Daartoe kregen ze ook veel minder kansen, aangezien vrouwenijshockey pas in 1998 werd toegevoegd aan het programma, bijna tachtig jaar na de mannen.

Maar dit olympisch toernooi staat er wel een ijshockeyer met Nederlandse wortels op het ijs. Eentje met een bijzondere achtergrond. Eric Staal (37) is niet alleen aanvoerder en sterspeler van medaillekandidaat Canada, de aanvaller van Montréal Canadiens behoort tot een select genootschap dat de Olympische Spelen, het wereldkampioenschap en de Stanley Cup heeft gewonnen. Met zijn statistieken, in totaal meer dan duizend keer betrokken bij doelpunten, is Staal een van de productiefste spelers in de geschiedenis van het ijshockey.

Zijn jongere broers Marc, Jordan en Jared haalden ook de NHL, de Noord-Amerikaanse profcompetitie, maar zijn niet van het niveau van de oudste van het stel. Al veroverden Jordan en Jared net als Eric de Stanley Cup, de belangrijkste clubprijs.

De oceaan overgestoken

Staal stamt af van het echtpaar Lammie, zijn grootouders, die na de Tweede Wereldoorlog net als veel andere families in 1951 de oceaan overstaken om het verleden achter zich te laten. Zijn oma woonde in de oorlogsjaren op een boerderij in het Drentse Hollandscheveld waar verschillende Joodse onderduikers verborgen zaten. In de laatste oorlogsdagen kregen ook Duitse militairen een plek, op voorwaarde dat ze hun wapens inleverden. Ze waren doodsbang voor de geallieerde troepen.

In de familie van oma Lammie waren meer verzetsstrijders actief, de bekendste werd Johannes Post, de neef van de grootmoeder van Staal. Post groeide uit tot een van de leiders van het gewapende verzet. Naast het onderbrengen van onderduikers was hij betrokken bij het vervalsen van persoonsbewijzen en verschillende overvallen op distributiekantoren.

Na een mislukte overval op een kantoor in Haarlem werd Post gearresteerd door de Duitsers. Met veertien anderen werd de toen 37-jarige Post gefusilleerd en in een massagraf gegooid in de duinen bij Overveen. Na de oorlog werd hij postuum geëerd met de Yad Vashem-onderscheiding.

Eric Staal speelt dinsdag om 14.10 uur met Canada tegen China, de inzet is een plek in de kwartfinale. In de poulefase wist Canada het thuisland al met 5-0 te verslaan.