Cambuur is terug in de eredivisie, en dat mag iedereen weten: ‘De hele stad kijkt hiernaar uit’

Alsof ze een fietswissel doen in de Tour de France. Zo snel zetten Sjoerd en zijn zoon Nanne Fader hun tweewielers tegen een hek in de Insulindestraat te Leeuwarden.

“Wow”, zeggen ze, terwijl ze zondagochtend rond half twaalf aansluiten in een lange rij richting de toegangspoort van het Cambuur-stadion, waar zevenduizend toeschouwers getuige mogen zijn van de rentree van SC Cambuur in de eredivisie. “En óf het leeft”, zegt vader Sjoerd. “De hele stad kijkt hiernaar uit.”

In elke hoek van het stadion vormen zich rijen van honderden meters, een gevolg van de strenge toegangsregels: behalve een ticket moet iedereen een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest kunnen overleggen. Maar niemand die klaagt. De lach regeert op deze zonnige dag. Niet alleen omdat SC Cambuur voor het eerst sinds het seizoen 2015-2016 weer uitkomt op het hoogste niveau, maar ook omdat supporters blij zijn elkaar na ruim een jaar weer te zien. Stewards, normaal gesproken mannen met strakke gezichten, verwelkomen oude bekenden met een blijdschap alsof ze net zijn teruggekeerd van een wereldreis.

“Ik kijk vooral uit naar de sfeer”, verheugt tiener Nanne zich. Vader Sjoerd zet iets hoger in. “Ik hoop ook op een mooie pot voetbal”, zegt hij, terwijl hij verlangend uitkijkt naar het stadion, waar de muziek al uit de boxen knalt. “We zullen er vanaf de eerste minuut op moeten klappen.”

Geen geld om te investeren

Op het kunstgrasveld staat Henk de Jong, de aimabele trainer van Cambuur. Voor de camera van ESPN herhaalt hij nog maar eens de doelstelling van de Friezen: handhaving in de eredivisie. “En dat zal al moeilijk genoeg worden”, voorspelt hij.

Het lachen vergaat De Jong als hem gevraagd wordt naar zijn bespiegelingen voor dit seizoen. Zijn spits Robert Mühren, vorig seizoen topscorer met 38 doelpunten, is vertrokken naar FC Volendam en geld om te investeren is er nauwelijks. In vergelijking met vorig seizoen staat er slechts één nieuweling in de basis, aanvaller Sam Hendriks. Tot overmaat van ramp volgde er afgelopen week ook nog een corona-uitbraak bij Cambuur. Zes spelers raakten besmet.

Het publiek moet het gebrek aan kwaliteit compenseren. ‘Aan het Cambuurplein is het nooit stil geweest’, valt er voor de aftrap te lezen op een reusachtig spandoek. Cambuur heeft een helft nodig om de schroom van zich af te gooien tegen FC Groningen, dat vorig seizoen als zevende eindigde in de eredivisie. Halverwege de tweede helft wordt de Groninger openingstreffer van Ahmed El Messaoudi tenietgedaan door Robin Maulun, die een voorzet van Jamie Jacobs knap afrondt. Een explosie van vreugde is het gevolg. Liters bier vliegen door de lucht.

De Jong moedigt het publiek aan om achter de ploeg te gaan staan. “Dat doe ik niet om interessant te doen”, verklaart hij. “Dat is gewoon wat we nodig hebben. Die jongens moeten vleugels krijgen.”

Sportieve revanche

De steun is hartverwarmend, bekent Cambuur-aanvoerder Erik Schouten. “De mensen leven hier voor het voetbal”, meent hij. “Ze hebben ons de afgelopen twee jaar geweldig gesteund, ondanks dat ze er niet bij mochten zijn.” Die steun was nodig ook. Cambuur kreeg vorig jaar een fikse teleurstelling te verwerken: het liep promotie mis omdat de competitie werd afgebroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit voorjaar volgde sportieve revanche.

Even lijkt Cambuur het punt over de streep te trekken, waarmee het de goede tweede helft zou belonen, maar ver in blessuretijd is daar ineens invaller Jørgen Strand Larssen, die FC Groningen middels een fraaie omhaal naar de overwinning schiet: 1-2. “Wereldgoal”, constateert De Jong na afloop. “Maakt die jongen nooit meer.” Maar dan, nog eens rondkijkend in het inmiddels lege stadion: “Ik heb een mooie middag gehad. Man, wat heb ik genoten van de supporters en het team.” Cambuur is terug in de eredivisie. En dat mag iedereen weten.

