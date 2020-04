Cambuur is nog altijd woedend: ‘Ons is groot onrecht aangedaan’

Vrijdag maakte de KNVB bekend dat er dit seizoen geen promotie- en degradatieregeling wordt toegepast in het betaalde voetbal. Dat nieuws kwam hard aan bij SC Cambuur, de koploper van de eerste divisie. “Dit voelt als de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit”, reageerde trainer Henk de Jong (55) meteen. Een vraaggesprek over die woorden.

Is uw woede intussen al wat gezakt?

De Jong: “Nee, die is nog precies hetzelfde. En dat verandert ook niet, denk ik. Ons is groot onrecht aangedaan. De KNVB heeft met twee maten gemeten. Bovenin zijn de posities verdeeld, onderin niet. De rest telt kennelijk niet mee. Wij leggen ons hier niet zomaar bij neer.”

Juristen dichten jullie kansen toe, omdat in de KNVB-reglementen voor de promotie- en degradatieregeling ‘aan het einde van de competitie’ staat. Biedt dat nog hoop?

“Zeker. Vooropgesteld: RKC Waalwijk en ADO Den Haag hoeven voor mij helemaal niet te degraderen, maar dit is niet eerlijk. We willen de zaak ook gaan aankaarten bij de Uefa. De Uefa heeft het altijd over sportiviteit, maar wat er nu gebeurt, is niet sportief.”

“Dit voelt als de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit”, zei u vrijdag. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Begrijpt u dat?

“Nee, daar snap ik niks van. Dan ben je geen sportman. Natuurlijk zijn er in het verleden grotere schandalen geweest, zoals Spanje-Malta (het kwalificatieduel uit 1983 dat Spanje won met 12-1, waardoor Nederland het EK ’84 misliep, red.), waarbij een heel land werd omgekocht. Sport hoort eerlijk te zijn. En dat is dit niet.”

Hoe zijn de afgelopen dagen voor u geweest?

“Verschrikkelijk. Ik word er ’s nachts wakker van. Van iedere minuut van de dag ben ik er 45 seconden mee bezig. Ik had net de BBC nog aan de lijn. Ik denk vooral aan de supporters en mijn spelers, van wie sommigen maar 1500 euro in een maand verdienen. In de eredivisie hadden we ze wat meer kunnen betalen, zo tussen de 3000 en 4500 euro. Dáár gaat het om.”

Verder is er de komst van een nieuw stadion, dat is begroot op het spelen van eredivisievoetbal.

“Ja, over anderhalf jaar is het zover. Dan hopen we daar te spelen. Het liefst in de eredivisie natuurlijk. Je moet het maar weer presteren wat wij het afgelopen seizoen hebben gedaan. Dat is niet zo makkelijk, hoor.”

Veel clubs hebben het over solidariteit in deze coronacrisis. Waar is het redelijke midden gebleven?

“De solidariteit is ons afgenomen door de KNVB. Verder hebben twee nog onbekende eerste-divisieclubs tegen de promotie- en degradatieregeling gestemd. Dat is echt onbegrijpelijk. Zij hebben onze competitie een mes in de rug gestoken.”

Wat zou u nu een redelijke uitkomst vinden?

“Ik vind dat we naar twintig eredivisieclubs moeten, waarbij de clubs in de eerste divisie financieel gecompenseerd worden voor de geleden schade. Toevallig zag ik net de cijfers van een databureau. De kans dat wij gepromoveerd waren, was 99,5 procent. Dan voelt dit oneerlijk.”

KNVB vraagt overheid om steun De KNVB heeft de overheid om steun gevraagd. Volgens de voetbalbond bedraagt het inkomstenverlies door het afbreken van het seizoen vanwege de coronacrisis zo’n 300 miljoen euro en kan de schade zelfs oplopen tot 400 miljoen euro. “Wij luiden de noodklok over de gevolgen voor onze sector. Wij vragen u om samen met ons te zoeken naar creatieve, reële en beschikbare oplossingen voor het betaalde voetbal”, schrijft directeur betaald voetbal Eric Gudde in een brief, die in handen is van de NOS. Volgens Gudde zijn de kosten van de profclubs hoog, terwijl er voorlopig nauwelijks inkomsten worden gegenereerd. De KNVB bevestigt de inhoud van de brief, die is verstuurd naar de burgemeesters, minister Van Rijn (sport), minister Grapperhaus (justitie en veiligheid) en de Tweede Kamer. (ANP)

