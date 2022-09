Calvin Bassey, de nog ongepolijste diamant van Ajax: ‘Hij geeft ons veel zekerheden’

De lach krijg je niet gauw van zijn gezicht. Het is een van de redenen waarom Calvin Bassey snel populair is geworden in de Johan Cruijff Arena. Volgens trainer Alfred Schreuder verspreidt de Engelse Nigeriaan ‘een hele positieve energie’. Daley Blind: “Calvin is altijd vrolijk.”

Schreuder sprak de afgelopen dagen met Bassey over Rangers FC, zijn vorige club én woensdagavond in Amsterdam de eerste tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League. Schreuder: “Dat gaf vooral een bevestiging van wat wij al wisten over Rangers.”

Liefst 23 miljoen euro betaalde Ajax deze zomer aan Rangers voor Bassey. Dat hij na Steven Bergwijn de duurste aankoop ooit van Ajax zou worden, op zijn 22ste, stond niet in de sterren geschreven. Bassey legde een veel moeizamere route af dan veel medespelers die al jong in de jeugdopleiding van grote clubs kwamen. Geboren uit Nigeriaanse ouders in het Italiaanse Modena verhuisde hij op zijn zesde naar Oost-Londen. In een probleemwijk met veel geweld leek zijn droom om profvoetballer te worden lang een illusie. Hij bleef hangen bij de amateurs en wilde op zijn vijftiende stoppen met voetballen.

Van Bronckhorst maakte van hem een topspeler

Op de valreep klopte Leicester City aan. Daar dreigde zijn contract niet verlengd te worden toen hij achttien was. Bassey, toen nog altijd een ongepolijste verdediger, hield vol. Hij verdiende een transfer naar Rangers FC. Toen hij daarmee kampioen van Schotland werd, in 2021, was hij de vrolijke gangmaker op het feest in Glasgow. Maar Bassey was nog altijd een wat onbehouwen linksback. “Giovanni van Bronckhorst heeft van hem een topspeler gemaakt”, zegt Jordan Campbell van The Athletic UK, clubwatcher van Rangers FC.

Trainer Van Bronckhorst verhuisde Bassey afgelopen seizoen naar het hart van de defensie. Zijn eerste optreden op die positie in de Europa League, in november uit bij Sparta Praag, ging beroerd, maar Van Bronckhorst hield vertrouwen. Bassey bleek een snelle leerling. Hij maakte de Rangers-defensie solide en blonk uit in de verloren Europa League-finale tegen Eintracht Frankfurt. Een paar weken later kreeg zijn manager een telefoontje uit Amsterdam.

Bij Ajax had Bassey een valse start. In de strijd om de Johan Cruijff-schaal tegen PSV kreeg hij door een wilde actie meteen rood. Maar na het uitzitten van zijn schorsing liet hij in de eredivisie zien waarom Ajax in hem de opvolger zag van Lisandro Martinez. Bassey is fysiek sterk in duels en heel snel.

Ontzettend leergierig

Bij Ajax zien ze hem als een ruwe diamant waar nog aan geslepen moet worden. Hij is er al vergeleken met Jaap Stam en Virgil van Dijk, die ook geleidelijk de weg omhoog vonden. “Hij geeft ons veel zekerheden”, zei Schreuder dinsdag. “Maar aan de bal kan hij nog betere keuzes maken. Daley speelt daar een belangrijke rol in, ook wanneer hij ‘hoog’ moet staan of niet. Nieuwe spelers moeten zich altijd aanpassen aan het systeem van Ajax. Maar Calvin heeft veel vertrouwen in zichzelf. We kijken vaak beelden met hem terug. Het gaat er dan om wat hij ziet. Daarin ontwikkelt hij zich snel.” Blind: “Hij is ontzettend leergierig, en stelt heel veel vragen, ook in het veld.”

Blind is als linksback door zijn slimheid en coaching belangrijk, zei Schreuder. Waar Blind al 98 Champions League-duels op zijn naam heeft staan, maken onder anderen Bassey en Schreuder woensdagavond (18.45 uur) hun debuut in het kampioenenbal. In de poule met verder Liverpool en Napoli lijkt winst thuis op Rangers noodzaak voor Ajax. In de voorronde was Rangers te sterk voor PSV. Schreuder verwacht dat ze de opbouw van Ajax vroeg willen verstoren. Maar als iemand dat weet is het Calvin Bassey.

Lees ook:

Neem het ze niet kwalijk, de muitende Ajacieden

“Antony, Alvarez en Kudus kwamen terecht op een andere planeet, die van het grote voetbal. Daar zijn zorgen over de dalende koopkracht ver weg hoor", schrijft John Graat in een column