Caleb Ewans mooie zigzagsprint, met toch weer de nodige risico’s

Met een sprint die zo de lesboeken in kan won Caleb Ewan maandagmiddag in Sisteron de derde etappe van de Tour. Ewan zigzagde zichzelf vanuit ogenschijnlijk kansloze positie voorbij meerdere renners en versloeg Sam Benett en Giacomo Nizzolo. Maar hoe fraai dat er ook van boven uitzag, het was wel weer een sprint waarin het over veiligheid ging.

Voor Ewan was het een opluchting om zo vroeg in de Tour te winnen. De organisatie van de Tour heeft dit jaar weinig moeite gedaan om de pure topsprinters ter wille te zijn. Zes etappes lijken op papier geschikt voor een massasprint, maar waarschijnlijker is dat er maar vijf kansen zijn. Twee zijn er inmiddels geweest, al was de rit van maandag de eerste waarin daadwerkelijk elke sprinter meedeed.

Juist vanwege de vele bergritten zijn zeker niet alle topsprinters in Frankrijk actief. Zo kiest onder meer Frans kampioen Arnaud Démare voor meer kansen in de Giro. Ook Dylan Groenewegen zou in Italië rijden, maar zijn fout in de Ronde van Polen (waar hij Fabio Jakobsen de hekken in duwde) zette door dat plan een streep.

Toch deed er nog een groot sprintveld mee voor winst in de derde etappe. Bennett als Iers kampioen, de altijd aanwezige Peter Sagan, Europees kampioen Nizzolo: ze sprintten allemaal op lijn naar de finish. Maar Ewan, die vorig jaar ook al drie etappes won, was verreweg de snelste.

Terugzakken

Bovendien deed hij in zijn sprintvoorbereiding alles goed. Een kilometer voor de finish kwam hij voor zijn gevoel iets te snel voorin, helemaal vanwege de tegenwind die er stond (tegenwind die de hele rit in een wandeletappe had veranderd). Hij maakte een bewuste afweging en zakte iets terug. Dat bracht een risico met zich mee, want er bestond een kans dat hij daardoor juist ingesloten raakte.

De laatste 500 meter moest hij ook aan een inhaalslag moest beginnen. Vooral vanuit het helikopterbeeld was zijn sprintlijn goed te zien. Hij begon in het midden van de weg, zwenkte helemaal uit naar de hekken aan de rechterkant (waardoor hij Peter Sagan omzeilde) en katapulteerde zich weer terug naar het midden om zo links langs Bennett te glippen. Het was met 68 kilometer per uur fraaie stuurmanskunst.

Dergelijke manoeuvres waren de laatste weken wel in het nieuws vanwege de gevaarlijke valpartij van Jakobsen en Groenewegen, waarbij die laatste van zijn lijn was afgeweken. In Sisteron ging niet alleen Ewan, maar ook Bennett van hun lijn af. Ewan noemde het later weliswaar een risico om dicht langs de hekken te zwenken, maar hij zei dat hij blij was dat er ruimte werd gelaten.

Golf renners

Het was een antwoord waarmee de discussie over veiligheid zal blijven voortduren. Dit keer ging het goed, met een ‘lesboeksprint’ tot gevolg. Maar dat het ook gevaarlijk was geweest, bewees de reactie van nummer elf Luka Mezgec: “Iedereen was over de hele weg verspreid en probeerde niet te vallen.”

De enige Nederlandse sprinter in de Tour, Cees Bol, leek lange tijd in de beste positie om te winnen, maar uiteindelijk werd hij overweldigd door de golf aan renners die achter hem aan kwam. “We maakten twee fouten”, zei hij na afloop. “De volgorde van de sprinttrein veranderde en we bleven niet aan het hek, zoals we hadden afgesproken. Toen raakte ik ingesloten.”

Bol krijgt mogelijk snel nieuwe kansen. Woensdag, vrijdag en volgende week dinsdag is er op papier een massasprint mogelijk. Daarna waarschijnlijk pas weer op de Champs Élysées in Parijs, op de laatste dag en na vooral heel veel kilometers bergop.

