Burgemeester Noyrey van Alpe d’Huez: ‘Kom met velen, maar stoor de renners niet’

Het is niet dat hij alles en iedereen vrijheid wil gunnen, maar één ding wil burgemeester Jean-Yves Noyrey van Alpe d’Huez wel vast zeggen. De vorige keer dat de Tour de France in het beroemde Alpendorp finishte, in 2018, was er te veel beveiliging. Dit keer, is zijn overtuiging, gaat het vast goed tussen publiek en renners.

Alpe d’Huez is ook donderdag, als de Tour voor het eerst in vier jaar weer de beklimming aandoet, een magneet voor de wielerfans. De verwachting van Noyrey en de organisatie is dat er tussen driehonderd- en vierhonderdduizend mensen op de flank staan, mits niemand wordt afgeschrokken door corona. Langs de weg staan minimaal driehonderd campers. In de omgeving nog eens meer dan tweeduizend. “Er komen veel, veel mensen. En omdat het de Nederlandse berg is, ook veel Hollanders ja.”

Onprettige situaties

Het is groot feest op de flank, en dat kan leiden tot onprettige situaties voor wielrenners. Enkelen zijn er wel een beetje bang voor, bleek woensdag in Albertville. Noyrey doet een beroep op het gezonde verstand. “Kom met velen, amuseer uzelf, maar stoor de renners niet.”

Is het niet een al te optimistische gedachte? In 2018 werd Chris Froome zelfs door een fan geslagen. Noyrey zegt dat het zoeken is naar wat voor iedereen het beste is. “We hebben ook gezien dat te veel veiligheid juist averechts kan werken voor renners. In 2018 crashte Vincenzo Nibali uit de Tour juist omdat er hekken waren.”

Natuurlijk zullen veel agenten aanwezig zijn, vooral in bocht zeven, zegt hij. Daar staat de ‘Nederlandse kolonie’, en is het waarschijnlijk het drukst van de hele klim. “We hebben genoeg mensen om te letten op de mensen die een beetje te veel gedronken hebben.”

Une ambiance calme et discrète au virage des Hollandais dans l’Alpe d’Huez pic.twitter.com/FTjpfJoNFL — La Montagne Terre de Sports (@LaMontagne_TDS) 13 juli 2022

De Tour redt de zomer voor de winkeliers

Toch blijft hij van de zachte aanpak. Noyrey wil niets liever dan dat er veel mensen komen. Dat zit in zijn ondernemersaard. Want hoewel wintersport de kurk is waar de economie van het Alpendorp op draait, is de Tour voor Alpe d’Huez noodzakelijk om de zomer door te komen, zegt Noyrey, ook al moet ongeveer een miljoen euro worden betaald om een finish te ‘krijgen’. “Het evenement redt de zomer voor de winkeliers in het dorp. Dit is buitencategorie voor ons.”

Hij rekent voor. “Als die driehonderdduizend mensen allemaal vijftig euro besteden in de dagen dat ze hier zijn, kun je bedenken wat het aan omzet oplevert.” Bovendien is de Tour een katalysator voor fietsers. In een jaar dat de Tour de berg aandoet, fietsen gemiddeld honderd mensen per dag extra de 21 bochten naar boven door.

Wat dat betreft is het zonde dat de Tour ervoor kiest om niet meer om het jaar langs te komen, zegt Noyrey. “De organisatie kiest voor afgelegen, wellicht kleinere plaatsen met mooie wegen, waar de reclamekaravaan niet eens mag komen. Dat is bij ons ook gebeurd, toen de Col de Sarenne werd beklommen (in 2016, red.). Maar, dat durf ik wel te zeggen: de Alpe d’Huez blijft de meest mediagenieke klim.”

