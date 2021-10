‘Burenruzie’ NEC-Vitesse ontaardt in een aanklacht tegen alles wat voetbal moet zijn

Op de Burgemeester Daleslaan in Nijmegen, een aanrijroute naar het Goffert-stadion, loopt zondagmiddag om iets over tweeën een jonge man met een peuter op zijn arm. In zijn andere hand een telefoon, waarin hij brult: “Arnhem dood, Arnhem dood.”

De menselijke beschaving is ver te zoeken rond NEC-Vitesse, dat voor het eerst sinds april 2017 weer op het programma staat in de eredivisie. De Gelderse derby is een aanklacht tegen het voetbal. Een toonbeeld van wansmaak. Pure antireclame.

Zelden was de sfeer zo opgefokt in een Nederlands voetbalstadion. Het paste bij een turbulente aanloop, waarin het wanstaltige karakter vorm had gekregen. Alsof een Gelderse vulkaan, eentje die vier jaar stillag, in één keer tot uitbarsting kwam en een beoogd voetbalfeest – voor het eerst sinds de coronacrisis gehouden in een vol Goffert-stadion – volledig van de kaart veegde.

Berg slachtafval

Vitesse-supporters lieten afgelopen week een berg slachtafval achter op de herdenkingsplek van een overleden NEC-fan. In Nijmegen werden op verschillende plekken poppen in een NEC-shirt aan een strop opgehangen. En in de nacht voor het duel raakte een jongen van achttien zwaargewond na een gewelddadige confrontatie tussen hooligans.

De gepensioneerde NEC-supporter Peter van Schaijk mijmert voor het stadion over de tijd waarin ludieke acties nog de overhand hadden. “In Nijmegen had je vroeger een café waar ze de pisbakken zwartgeel hadden geverfd”, vertelt hij. “Kijk, dat is humor. Het ophangen van poppen doet mij denken aan de Middeleeuwen.”

Ook zijn zoon Martijn van Schaijk vindt dat een grens is overschreden in de aanloop naar NEC-Vitesse. “Het is veel te ver gegaan”, zegt hij, getooid met een NEC-sjaal. “Alsof vier jaar zonder derby er in één keer uitkomt. Terwijl het gewoon een burenruzie is.”

Tot voor kort waren de supportersacties nog ludiek te noemen. Vitesse-speler Nicky Hofs werd ooit wakker in de Arnhemse wijk Schuytgraaf terwijl zijn schutting in NEC-kleuren was geverfd. De Nijmeegse oud-doelman Dennis Gentenaar kon zijn woning eens niet uit omdat Vitesse-supporters zijn deur hadden gebarricadeerd.

'Tifo-vrijheid voor iedereen’

Dit keer wordt voor het begin van de wedstrijd een reusachtig spandoek ontrold, waarin een scherpschutter met het Nijmeegse clublogo een Vitesse-poppetje onder vuur neemt. Waar ligt de grens? Beide supportersgroepen vinden dat ze gewoon hun gang moeten kunnen gaan. ‘Tifo vrijheid voor iedereen, zelfs voor kanslozen’, valt te lezen op een spandoek van NEC-fans.

Zie in die sferen het hoofd maar eens koel te houden als voetballer. Daarin slaagt slechts een enkeling. Overtredingen, opstootjes, gele kaarten, spelbederf en bierdouches ontsieren de wedstrijd, waarin Frederiksen na een kwartier het enige doelpunt maakt, na ogenschijnlijk hands. De bal blijkt voorafgaand ook over de achterlijn te zijn geweest, maar de Var grijpt niet in, evenmin als scheidsrechter Lindhout, die de persoonlijkheid mist om het gewicht van dit duel te dragen.

Scheidsrechter, trainers en aanvoerders droegen dit weekend speldjes met de regenboogkleuren van One Love, een campagne voor verbinding in het voetbal. Daarin valt nog een wereld te winnen, zo bleek in Nijmegen. “Heel Vitesse is homo”, scandeerde de NEC-aanhang meermaals. En ook: “Het zijn de homo’s yes, yes, het zijn de homo’s van Vites”.

‘Dit is geen feest’

Zo ging het maar door. Met als pijnlijk slotstuk het instorten van een deel van het uitvak, waar een stalen container erger voorkwam. Barreto, de Paraguayaanse middenvelder van NEC, speelde voor het eerst sinds 2007 weer de Gelderse derby. In zijn lange voetballeven maakte hij diverse verhitte potjes mee, zoals Sampdoria-Genoa. “Sampdoria-Genoa is echt een feest, waarin de hele stad in tweeën is verdeeld”, meent hij. “Dit is geen feest. Eerder een frustrerende middag.”

Dat was nog zacht uitgedrukt. Fotografen en journalisten moesten nog urenlang in het stadion achterblijven, omdat de sfeer buiten het stadion te grimmig was en de politie charges en arrestaties uitvoerde.

Lees ook:

Onthutsend zwak Vitesse bezorgt Ajax onbekommerde middag

Na het slippertje tegen Twente was Ajax tegen een onthutsend zwak Vitesse weer bij de les: 5-0.