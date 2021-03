Buitenlandse toeschouwers niet welkom in Tokio

Dat heeft, zo meldt persbureau Kyodo, de Japanse regering besloten, omdat bij de bevolking van het Aziatische land de vrees heerst dat buitenlandse bezoekers het aantal coronabesmettingen verder doen stijgen.

De Olympische Spelen werden eerder met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en worden nu komende zomer gehouden. Er is besloten dat de start van de estafette met de olympische vlam, op 25 maart in Fukushima, zonder publiek zal plaatsvinden.

Zorgen om mutaties

Persbureau Kyodo beroept zich op anonieme officials, die stellen dat de zorgen in Japan met name groot zijn vanwege de virusmutaties die in diverse landen opduiken. De regering en het Japanse organisatiecomité zouden het besluit later deze maand na overleg met onder meer het Internationaal Olympisch Comité bekrachtigen. In april zou bekend worden hoeveel mensen in de diverse stadions worden toegelaten. De Spelen beginnen op vrijdag 23 juli.

Seiko Hashimoto, opvolgster van Yoshiro Mori als voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in Tokio, maakt er ondertussen serieus werk van om meer vrouwen in bestuursfuncties te krijgen. Eerder deze maand werden twaalf vrouwelijke bestuurders benoemd, waarmee het percentage vrouwen in leidende functies wordt verdubbeld naar 42 procent. De maatregel volgt na het vertrek van Mori (83), die na seksistische opmerkingen vrouwen moest opstappen. Hij is opgevolgd door zevenvoudig olympiër Hashimoto.

