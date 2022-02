Brons voor de de schaatssters in de ploegenachtervolging, maar er werd niet gejuicht

In de race om brons had Nederland geen kind aan Rusland, dat twee klassen minder goed was dan Nederland. Schouten, Wüst en Groenewoud (die de plek had ingenomen van De Jong) pakten de troostprijs. Het was geeneens een troostprijs: daarvoor was er te veel onrust in de ploeg geweest. Het team opereerde niet samen, waardoor ze ook nooit aanspraak maakten op meer.

Nederland had zich geen goede uitgangspositie verschaft door in de kwartfinale ‘maar’ de derde tijd te rijden. Daardoor werd het sterke Japan ontlopen, maar ook Canada was in de halve finale een geduchte tegenstander. Die vrouwen hadden veel meer getraind op het onderdeel. Het was een ongelijke strijd, terwijl vooraf toch vertrouwen was geweest. Maar dat was op basis van de kwaliteit van de individuele rijders, en niet door het samenspel. Daar was te weinig moeite in gestoken in de maanden vooraf.

Het goud ging naar Canada, dat de hele finale achter lag maar won toen een van de Japanse vrouwen onderuit ging.

Blamage voor de mannen

Bij de Nederlandse mannen verliep het nog slechter. Zij verloren de strijd om brons van Amerika, dat veel en veel beter was. Nederland stond met lege handen, wat voor hen zeker een hard gelag was. Juist voor deze race waren Marcel Bosker en Sven Kramer toegevoegd aan de Nederlandse ploeg.

Maar ook bij de mannen was het verhaal er een van teleurstelling op teleurstelling. De kwalificatie was niet goed gegaan, waardoor Nederland in de halve finale al tegen regerend olympisch kampioen Noorwegen moest uitkomen. En terwijl de Noren goed in de slag bleven, reed Nederland veel minder aerodynamisch. Dat was het best zichtbaar bij Patrick Roest, die twee keer bijna onderuit ging.

Tegen Amerika bleek dat Nederland, de wereldkampioen, niet meer een hoog niveau kon halen. Sven Kramer, die de ploegenachtervolging zijn belangrijkste onderdeel deze Spelen vond, kon zijn vijfde Spelen zo niet met een medaille afsluiten. Hij doet nog mee op de massastart, maar daar heeft hij al vier jaar geen wedstrijd op gereden.