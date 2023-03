Broers uit Brooklyn droomden al jaren van het Nederlands honkbalteam

Grote kans dat Josh en Richie Palacios dinsdagavond flink de mist in gingen bij de quiz van de nationale honkbalselectie. Die was in het kader van teambuilding door de staf georganiseerd. De spelers van de nationale honkbalselectie kregen daarin vragen over Nederland.

Maar de kennis van de broers Palacios op dat gebied gaat niet veel verder dan ‘Amsterdam’, ‘Rotterdam’ en ‘veel fietspaden’. Ook de topografische ligging en het tijdsverschil was voor de honkballers onbekend. Om 03.00 uur in de nacht stuurden ze vanuit Amerika de vraag of het al bijna tijd was voor dit interview.

Op twee na grootste sportevenement ter wereld

Toch maken de broers de komende weken voor het eerst deel uit van Team Kingdom of the Netherlands tijdens de World Baseball Classic (WBC). Dat is het officieuze WK van het honkbal en na de Olympische Spelen en het WK voetbal het grootste sportevenement ter wereld. De poulefase wordt gespeeld in Taiwan, de kwartfinale in Japan en daarna reizen de vier overgebleven teams naar Miami.

De WBC is het enige landentoernooi waarvoor de Major League Baseball (MLB), de machtige competitie in de Verenigde Staten, de spelers vrijaf geeft. Daardoor vormt het koninkrijksteam nu een sterrenformatie met honkballers die wortels hebben in Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Xander Bogaerts, tweevoudig winnaar van de World Series (de finale van de Major League Baseball), is de grootste blikvanger. Goed voor een 11-jarig contract met een totaalsalaris van 263 miljoen euro bij de San Diego Padres. Twee andere sterren uit de Amerikaanse profcompetitie, Ozzie Albies en Kenley Jansen, ontbreken om uiteenlopende redenen.

Josh (27) en Richie (25) Palacios zijn er wel bij. Ze braken de afgelopen jaren beiden als rechtsvelder door. Josh bij de Washington Nationals, Richie bij de Cleveland Guardians. Ze deden veel ervaring op in de Major League. Met een Puerto Ricaanse vader en een moeder van Curaçao hadden ze de keuze uit meerdere nationale teams.

Richie Palacios: ‘Toen bondscoach Hensley Meulens belde, twijfelden we geen seconde. Ook hij is een legende.’ Beeld Getty Images via AFP

De beroerde quiz ten spijt, verbonden met Nederland voelen ze zich wel. “We wilden beiden al jaren voor het Kingdom spelen”, zegt Richie. “Voorheen keken we samen vol bewondering naar wedstrijden van het Nederlands team, naar bekende spelers als Bogaerts en Jansen. Toen bondscoach Hensley Meulens belde, twijfelden we geen seconde. Ook hij is een legende.”

Josh: “Mijn vader vroeg nog of we ons niet konden opsplitsen, dat één voor Puerto Rico ging spelen en één voor Nederland, maar dat was absoluut geen optie. Het is waanzinnig om samen te spelen, dat is er tot dusverre vrijwel nooit van gekomen.”

De gebroeders werden geboren in Brooklyn, New York en groeiden daar ook samen op. In de rauwe smeltkroes van culturen kozen ze na subtiel aandringen van hun oom Rey Palacios, eind jaren tachtig actief in de MLB, voor honkbal. Na schooltijd brachten ze ontelbaar veel uren door op oefenveldjes. Vader wierp de ballen; de één was slagman, de ander probeerde te vangen. “Beide ouders hebben veel in ons geïnvesteerd”, zegt Josh. “Als bouwvakker werkte mijn vader veel overuren om het begin onze carrières te bekostigen. Dat willen we terugbetalen.”

De broers delen in Taiwan een hotelkamer

Hoe verder de broers uit elkaar wonen, hoe meer ze elkaar volgen. Beiden dreunen bijna gedachteloos de honkbalstatistieken van de ander op. Ze trekken zich aan elkaar op. Wanneer de een presteert, volgt niet veel later de ander.

Contact hebben ze dagelijks. Meestal per telefoon. Ook in Taiwan bewegen ze als een twee-eenheid door het koninkrijksteam. Ploeggenoten slapen alleen, Richie en Josh delen als vanzelfsprekend een kamer, net als in Brooklyn waar ze sliepen op een stapelbed. Hun ouders zijn overgekomen om in de overgebleven hotelkamer te overnachten.

In een poule met Cuba, Panama, Taiwan en Italië verwachten Josh en Richie Palacios met Nederland de kwartfinale te halen door bij de eerste twee te eindigen. In 2013 en 2017 reikte Nederland tot de halve eindstrijd. “Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen. Deze samengestelde selectie is van wereldklasse”, zegt Richie.

