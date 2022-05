Britse profvoetballer Jake Daniels doorbreekt taboe: ‘Ik ben gay’

Het stilzwijgen zat hem dwars. De Britse profvoetballer Jake Daniels worstelde zelfs zo met het verbergen van zijn voorkeur voor mannen, dat hij plots in topvorm was toen hij uit de kast was gekomen bij zijn moeder en zus. “Ik scoorde vier keer”, legde hij de Britse zender Sky Sports uit. “Dat laat wel zien wat voor een last er van mijn schouders was gevallen. Het voelde als een gigantische opluchting.”

Met het interview op de Britse televisie deelde de zeventienjarige aanvaller van Blackpool maandag ook met de rest van de wereld dat hij op mannen valt. En dat is bijzonder: Daniels is de eerste openlijk homoseksuele, mannelijke voetballer op de twee hoogste Engelse profniveaus.

Lhbtiq+’ers taboe in mannenvoetbal

Daniels, die dit seizoen voor Blackpool zijn debuut maakte in het Championship (het tweede niveau in Engeland), voelt zich wederom lichter dan voorheen. Want net als zijn naasten hebben tal van fans, zijn club en teamgenoten vol trots gereageerd op zijn coming out. Ook de Engelse voetbalbond prees de voetballer om zijn moed. Op Twitter noemde de FA de tiener ‘een inspiratie voor ons allemaal’ en stelde de bond te hopen dat Daniels’ openheid leidt tot een meer inclusiviteit binnen de sport.

In het mannenvoetbal heerst namelijk een flink taboe rond gays, iets wat ook Daniels’ angst aanjoeg. “Lange tijd dacht ik dat ik mijn waarheid zou moeten verbergen omdat ik een profvoetballer wilde zijn”, zei hij in het interview. Hij vroeg zich af of het misschien beter zou zijn om tot na zijn voetbalcarrière te wachten zijn seksuele voorkeur bekend te maken.

Voor die koers koos het gros van het kleine clubje voetballers dat vóór Daniels vertelde gay te zijn. Zo kwam de Duitse international Thomas Hitzlsperger pas tien maanden na het eind van zijn carrière als prof uit de kast, in 2014. Ook de Amerikaanse voetballer Robbie Rogers vertelde pas na zijn aankondiging te stoppen (in 2013) over zijn geaardheid.

Spreekkoren en schade aan loopbaan

Daniels besloot niet langer te willen ‘liegen’. Op de clubwebsite van Blackpool zegt hij geïnspireerd te zijn door collega’s als Josh Cavallo, een Australische voetballer die vorig jaar uit de kast kwam. Na zijn coming out kreeg die veel bijval. Maar de 21-jarige Australiër stuit ook op haat. Begin dit jaar, tijdens een wedstrijd tussen Adelaide United en Melbourne Victory, galmden homofobe leuzen in het stadion, tot zijn teleurstelling. Ook online ervaart hij homofobie.

Precies voor dat soort taferelen vreest de voetballer uit de Nederlandse eredivisie die vorig jaar in de podcast De schaduwspits vertelde over zijn homoseksualiteit. Hij weigerde zijn identiteit te delen vanwege de eventuele spreekkoren die op zijn coming out zouden volgen. “En mijn grootste angst is het buitenlandverhaal. Waarom zou ik een carrière in het buitenland op het spel zetten, omdat ik zo nodig wil roepen dat ik anders geaard ben?”

De laatste profvoetballer die in het Verenigd Koninkrijk openlijk uitkwam voor zijn gay-zijn was Justin Fashanu. Nadat hij in 1990 uit de kast kwam, lieten trainers, voetbalfans en zelfs zijn broer hem vallen. Nergens voelde hij zich nadien volledig geaccepteerd. In 1998, vlak nadat hij gestopt was als profvoetballer, beroofde hij zichzelf van het leven.

Lhbtiq+’ers geen issue in het vrouwenvoetbal Anders dan in het mannenvoetbal is niet-heteroseksualiteit in het vrouwenvoetbal totaal geen issue. Tal van voetbalsters hebben relaties met elkaar, waaronder de Schotse Arsenal-speelster Lisa Evans met haar Nederlandse teamgenoot Vivianne Miedema. Die laatste haalde twee jaar geleden de krantenkolommen toen zij zich opwierp als voorvechtster van homo-acceptatie in het mannenvoetbal. De spits liet de BBC en The Guardian weten dat homoseksualiteit pas echt omarmd zal worden als een nog actieve topspeler uit de kast durfde te komen. Zou Jake Daniels voor dat kantelpunt zorgen?

Acceptatie gays en bi’s stagneert in Nederland Na jarenlange groei stagneert de acceptatie van homo’s, lesbi’s en biseksuelen in Nederland, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 76 procent denkt positief over lhbtiq’ers, 20 procent is neutraal en 4 procent negatief. Vooral zichtbare intimiteit tussen mensen met hetzelfde geslacht ligt gevoelig volgens het SCP, dat sinds vijftien jaar opvattingen over de lhbtiq+-gemeenschap bestudeert. Bijna 20 procent van de ondervraagden geeft aan seks tussen twee mannen walgelijk te vinden. Bij seks tussen twee vrouwen gaat dit om 7 procent. Een op de vijf heeft minder moeite met hand in hand lopende man-vrouwkoppels dan man-mankoppels. Ook de acceptatie van transgender personen blijft achter. Belangenvereniging COC Nederland spreekt in een verklaring van een ‘zorgelijke ontwikkeling’. De belangenorganisatie roept scholen en politici op om in actie te komen. “We mogen het niet laten gebeuren dat we afglijden en er een terugslag komt bij de emancipatie van lhbti-personen in Nederland”, stelt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

