Britse oud-turnsters verklaren: We werden geslagen, uitgehongerd of opgesloten

Dit keer keer komen de verhalen over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in het topturnen uit Groot-Brittannië. De bond, British Gymnastics, begint een onafhankelijk onderzoek naar de ‘schokkende en verontrustende’ beschuldigingen van ernstig fysiek en emotioneel misbruik, waarvan meerdere sporters slachtoffer waren. Ook de Britse sportkoepel UK Sport wil een onderzoek.

Diverse (voormalige) Britse turnsters verklaarden deze week openlijk dat ze als kind door coaches zijn beledigd, geslagen en zelfs gedwongen tot uithongering. Ze kregen bij foutjes verwensingen naar het hoofd geslingerd. Ook moesten ze doortrainen bij blessures, soms zelf breuken. Het gevolg: eetstoornissen en depressies.

Aan de toestellen hangen totdat handen open scheurden

Francesca Fox, deelneemster aan de Spelen van Londen 2012, vertelde bij ITV News dinsdagavond dat haar voortdurend werd verteld dat ze “dik” was en “eruitzag als een nijlpaard”. Fox deed haar verhaal een dag nadat een andere voormalige olympische turnster, Lisa Mason, zei dat ze net zo lang aan toestellen moest hangen tot haar handen open scheurden en bloedden. Mason werd soms opgesloten in de kleedkamer en kreeg pijnstillende injecties, zodat ze kon blijven trainen. Ze moest eens aan een wedstrijd meedoen met een breuk in haar scheenbeen.

Posttraumatische stressstoornis

Catherine Lyons, voormalig Brits jeugdkampioene, verklaarde bij ITV dat ze als meisje van zeven of acht jaar in een kast werd opgesloten en mishandeld met stokjes. “Tijdens trainingen werd tegen ons geschreeuwd, tot we begonnen te huilen of ik begon te hyperventileren.” Aan aanrakingen van haar coach hield ze vaak blauwe plekken over. Lyons beweerde dat ze zichzelf eens een week uithongerde, nadat haar was verteld dat ze te zwaar was. Daarna was ze niet meer in staat om voedsel binnen te houden. Bij haar werd later een posttraumatische stressstoornis (ptss) vastgesteld. Anderhalf jaar had ze therapie nodig.

Volgens de vrouwen zijn er tientallen huidige en voormalige turners slachtoffer (geweest) van wanpraktijken, maar zijn ze te bang om zich uit te spreken. Ze zouden vrezen voor hun selectie voor de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar. Jane Allen, algemeen directeur van British Gymnastics, beaamde in The Guardian dat veel turnsters zich blijkbaar niet veilig genoeg voelen om zaken hogerop aan te kaarten. Het onderzoek moet die angst volgens haar wegnemen. “Het gedrag waarover we de afgelopen dagen hebben gehoord, is volledig in strijd met onze normen voor veilige coaching en hoort niet thuis in onze sport”, zei ze in de krant.

Dat de Britse (ex-)turnsters zich nu wel durven uit te spreken, is een gevolg van de nieuwe Amerikaanse Netflix-documentaire ‘Athlete A’. Die gaat over de praktijken van de Amerikaanse teamarts in het turnen, Larry Nassar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar voor seksueel misbruik van honderden, veelal minderjarige Amerikaanse turnsters. In april werd een andere Amerikaanse topcoach, Maggie Haney, voor acht jaar geschorst vanwege fysiek en verbaal geweld. Haney was onder meer coach van Laurie Hernandez, die op de Spelen van Rio in 2016 goud en zilver won.

Lees ook:

Ook turnster Simone Biles was slachtoffer van ‘het monster’

Ook de meervoudig olympisch turnkampioene uit Amerika staat op de lange lijst van slachtoffers van sportarts Larry Nassar.