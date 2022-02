Bredase bobsleebroers Franjic treden op de Spelen in de voetsporen van hun vader

Een dag voor vertrek nam Mario Franjic uit Breda zijn zonen Jelen en Janko even apart. Jongens, zei hij, jullie gaan naar de Spelen, dat is natuurlijk mooi, maar ga er wel heen om je te tonen. “Jullie moeten niet alleen laten zien wie Nederlanders zijn, maar ook wat onze familie betekent en wie wij zijn.”

Zoon Jelen kan de anekdote vermakelijk vertellen in het National Sliding Center, waar hij traint voor de wedstrijden die maandagmiddag (Nederlandse tijd) beginnen. “Onze vader vindt eer heel belangrijk”, lacht zoon, Jelen, bij de bobsleebaan. “Hij is een man van principes, van waarden.”

Vader Mario weet waar hij het over heeft. Twee keer nam hij zelf als bobsleeër deel aan de Spelen. In 1884 deed hij voor Joegoslavië mee in Sarajevo en in 1998 was hij voor Bosnië en Herzegovina vlaggendrager in Nagano. 24 jaar na vader Franjic is het gezin wederom vertegenwoordigd op de Spelen. Janko (27) en Jelen (21) zijn remmers in de bobslee, achter de rug van piloot Ivo de Bruin, die pas een paar weken geleden hoorde dat NOC-NSF hem en zijn team toch toeliet tot de Nederlandse ploeg.

Janko Franjic (achterin) en stuurman Ivo de Bruin tijdens een training in de tweemansbob op de olympische baan in China. Beeld ANP

Voor het gezin Franjic uit Breda is de bobslee bepalend in het leven. De sport redde zelfs het leven van vader Mario, die in 1992 samen met zijn vrouw net op huwelijksreis was gegaan toen de oorlog in Bosnië uitbrak.

Het stel was zo net op tijd weg uit Sarajevo, dat kort daarna van alle kanten werd belegerd. Ze hadden voor een week aan kleren mee. Ze bleven er maanden. En toen ging het mis. Op een dag werd het stel in een auto staande gehouden. Montenegro hoorde bij Servië, maar Franjic is een Kroatische naam. Mario werd gecontroleerd, opgepakt en in een bus gestopt.

Op vijf inzittenden na keerde niemand uit die bus later nog terug. De vader van Jelen en Janko was een van de gelukkigen. Hij werd herkend door een cipier van de bus, toevallig de technische man van het Joegoslavische bobsleeteam van 1984. “Jullie hebben een fout gemaakt”, zei hij tegen zijn meerderen. Franjic werd vrijgelaten.

Vage herinnering aan beelden van 1998

Zo snel als kan vloog het stel naar Nederland, waar ze uiteindelijk in Breda een nieuw leven opbouwden. Janko en Jelen werden er geboren. Vader Mario ging weer bobsleeën en kreeg zijn beloning in Nagano. Hij zwaaide live op televisie naar zijn zoon Janko. Diezelfde Janko zei zaterdag dat hij een vage herinnering heeft van dat moment. “Maar ik was toen amper drie jaar, dus ik denk dat ik alleen naar de beweging en de kleurtjes keek.”

Sportief gezien is Janko de beste van de twee. Maar hij liep een ernstige hamstringblessure op, waardoor hij pas net op tijd fit is. Jelen voelt de pijn: “Janko vervangen vanwege zijn blessure is helemaal niet zo leuk.”

De broers delen in Peking een appartement, liepen samen de openingsceremonie. Ze zijn zich bewust van het moment, al helpt een peptalk van vader Mario vlak voor vertrek ‘altijd’. Jelen: “Alles wat mijn ouders hebben meegemaakt, motiveert mij enorm om succesvol te zijn, om alles te bereiken waar ik potentie voor heb. Ze hebben niet al dit moeten doorstaan zodat ik een beetje verwend mag gaan doen. Genieten mag wel, maar dat doe je na het harde werk.”

