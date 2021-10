Braspennincx gaat tijdens het EK door met slopen

Het Europees kampioenschap baanwielrennen is niet het belangrijkste toernooi van het jaar, maar Shanne Braspennincx (30) stelde er met liefde haar buitenlandse vakantie voor uit. Dat werd vooral gevoed door de nieuwsgierigheid naar de nieuwe vorm van de teamsprint. Voor het eerst mocht ze die in een officiële wedstrijd rijden met twee andere vrouwen in plaats van één.

Dat onderdeel won ze dinsdag in het Zwitserse Grenchen door in de finale Duitsland te verslaan. Samen met Hetty van de Wouw en Kyra Lamberink brak ze het wereldrecord: 46,551 seconden. Daar voegde Braspennincx donderdag haar eerste individuele titel op een EK aan toe. Op de discipline sprint bleek ze oppermachtig in twee heats tegen de Duitse Lea Sophie Friedrich, die meerdere wereldtitels op haar naam heeft staan.

De overwinning op de sprint kwam voor Braspennincx als een volslagen verrassing. “Ik heb na de Spelen een paar weken alle training losgelaten. De basis zit nog goed, maar zo fit als in Tokio ben ik niet meer.”

Terug op het hoogste niveau

Met de resultaten lijkt de Brabantse definitief tot de wereldtop op de sprintnummers te behoren. Na haar hartinfarct in 2015 was ze erop gebrand om terug te keren op het hoogste niveau en haar limieten te zoeken. Haar lichaam floot haar keer op keer terug, het hoofd bleek sterker dan het lijf.

Ze grossierde in tweede, derde en vierde plaatsen op de belangrijke toernooien. “Ik had nooit echt het gevoel dat ik voor de winst kon strijden”, zegt ze door de telefoon, een dag na haar tweede Europese titel.

Zo ging het tot de Olympische Spelen, waar ze bij de keirin plots door muren leek te kunnen rijden en iedereen verraste met goud. Braspennincx wist zelf nog het minste wat tijdens de race was gebeurd. “Wat heb ik gedaan? Ik weet het niet meer”, zei ze na de finale.

Tijdens het EK waren haar gedachten er wel bij. “Ik ben er open ingegaan en heb dus alles bewust meegemaakt. Tijdens de Spelen legde ik mezelf veel meer druk op.”

De druk was nu flink afgenomen door de atypische voorbereiding van Braspennincx en haar partner Jeffrey Hoogland, die in Grenchen ook al twee gouden plakken in zijn zak heeft. Na weken van huldigingen en een bezoek aan de koning kregen ze op 1 september de sleutel van hun klushuis in Haarle, een dorp op de Sallandse Heuvelrug.

Wanden omver getrapt

Waar collegasprinter Harrie Lavreysen na Tokio koos voor de zon op Ibiza, ontbrak het bij Braspennincx en Hoogland aan daglicht. “Het is thuis vrij hectisch, we hebben de verbouwing best heftig aangepakt. Op dit moment worden de draagmuren ondersteund. Jeffrey en ik zijn als twee slopers door het huis gegaan, met onze benen hebben we verschillende wanden omver getrapt.”

Over een jaar moet het huis woonklaar zijn. “Dit is een tijd met dubbele diensten. We trainen overdag en klussen en schilderen in de avond. Deze leefwijze houden we geen jaren vol zo. Hopelijk blijft er nog wat energie in het vat zitten voor het wereldkampioenschap over twee weken.”

Eerst nog de keirin vandaag, het onderdeel waarop ze zich de komende jaren regerend olympisch kampioen mag noemen. Ze geniet van die titel, meer dan bijvoorbeeld Elis Ligtlee, die eerder in deze krant vertelde dat ze na haar gouden plak in Rio de Janeiro in 2016 moeilijk kon omgaan met de bijbehorende verwachtingen.

Braspennincx is daarentegen ontspannen. Zonder goede uitslag is er geen man overboord. “Ik heb niks meer te bewijzen, want ik ben in Tokio al geslaagd.”

Lees ook:

Shanne Braspennincx rijdt op instinct naar goud en kan nu gaan nadenken: wat voor reis is dit geweest?

Baanrenster Shanne Braspenninck is niet bang uitgevallen. Een hartprobleem kon haar niet van de fiets houden. Op de olympische keirin sprintte ze op haar 30ste verrassend naar olympisch goud op de keirin.