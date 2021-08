Brabantse coach centraal in Indiase hockeyhype: ‘Dit gaat ook over gelijke kansen van vrouwen’

India is een hockeyland, maar voor het eerst in de geschiedenis is het land in de ban van vrouwenhockey. Nadat India maandagmiddag verrassend Australië klopte, staat het team van de Brabantse bondscoach Sjoerd Marijne (47) onverwacht in de halve finale van het olympisch toernooi.

Lange tijd werd naar de vrouwelijke hockeysters in India nauwelijks omgekeken. Het ging om de mannen: die zijn meervoudig olympisch kampioen, al dateert de laatste overwinning op het hoogste niveau alweer van meer dan veertig jaar geleden. De vrouwenploeg won nooit iets en hing er lange tijd maar een beetje bij. Nu er uitzicht is op een medaille loopt het land plots warm voor het team van Marijne.

Wat is er gebeurd de laatste uren?

Marijne: “Ik stuurde een tweetje de wereld in, waarin ik mijn familie een beetje gekscherend liet weten dat het nog wel even duurt voordat ik naar huis zou komen. Die tweet is opgepikt door de acteur Shah Rukh Khan, de beroemdste acteur van India. Nou ja, en nu ben ik met die tweet viraal gegaan. Ongelofelijk. Het is heel leuk om te zien hoe wij met dit team een land dat het al zo lang moeilijk heeft kunnen plezieren.”

Sorry family , I coming again later 😊❤️ pic.twitter.com/h4uUTqx11F — Sjoerd Marijne (@SjoerdMarijne) 2 augustus 2021

Shah Rukh Khan heeft 41 miljoen volgers. Jouw tweet is in korte tijd al heel vaak geliked en gedeeld. Wat overkomt je allemaal?

“Niemand had verwacht dat dit zou gebeuren. Voor dit toernooi waren we de nummer tien van de wereld, dus dat wij de laatste vier zouden halen, had echt niemand verwacht. Het hele land is nu into hockey. Ja, dit wel behoorlijk uniek. Wat er nu gebeurt voelt al als een overwinning.”

Ja?

“Toen ik aan deze klus begon, zo’n vierenhalf jaar geleden heb ik de vrouwen gevraagd wat ze wilden bereiken. Het eerste antwoord was natuurlijk ‘een medaille’. Ik heb toen doorgevraagd, ik wilde ook weten wat ze wilden nalaten. En toen kwam het er stukje bij beetje uit: ze wilden ook iets betekenen voor de vrouwenrechten in dit land. Ze willen de positie van de vrouw verbeteren. Daarin hebben ze hier nog wel dingen te winnen.”

En gaat deze halve finaleplaats daar bij helpen?

“Ik wil er eigenlijk een beetje bij wegblijven. Ik wil het niet te politiek maken. Het gaat erom dat deze vrouwen gewaardeerd gaan worden. Kijk, India is echt een hockeyland, maar het vrouwenhockey is eigenlijk nooit echt serieus genomen. Door deze prestatie gaan deze vrouwen straks rollen vervullen in dit land. Het gaat om gelijke kansen, want dat is in India natuurlijk lang niet zo geweest. Dat is de realiteit. Dat deze vrouwen de kans krijgen om daar verandering in te brengen, maakt me wel heel erg trots.

“De vrouwen in mijn team komen soms uit arme gezinnen. Ze hebben heel veel moeten opofferen om dit te bereken. We hebben maandenlang dag en nacht op het trainingsveld gestaan. En ze hebben in dit proces zo veel teleurstellingen moeten slikken. Steeds weer verloren we wedstrijden, en dan is het geloof dat we echt iets konden bereiken op een gegeven moment wel weg. En toch zijn we doorgegaan. En nu zijn we hier. Of we een medaille winnen of niet, maakt me niet eens zo heel veel uit. Dit team gaat echt wat achterlaten in India. De nalatenschap zal groot zijn. Dat is mooier dan wat dan ook.”

Het Indiase vrouwenhockeyteam won maandag in de kwartfinale tegen Australië. Beeld Reuters

In je tweet schreef je dat je familie je nog even moet missen. Hoe lang ben je al onderweg?

“In totaal nu vierenhalf jaar. In het begin kon ik nog wel af en toe naar huis, maar de afgelopen anderhalf jaar is het door corona echt slopend geweest. Ik ben nu al drieënhalve maand onderweg zonder dat ik mijn familie heb gezien. Daarvoor zat ik twee periodes van vierenhalve maand zonder mijn vrouw en kinderen. Dat is voor iedereen heel erg moeilijk geweest.”

Hoe heb je dat volgehouden?

“Mijn vrouw heeft me er echt doorheen gesleept. En gelukkig kunnen we beeldbellen. Als dat er niet was geweest had ik het niet volgehouden, denk ik. Ik ben echt een familieman. Nu is het mooi om te zien hoe mijn vier kinderen het volgen. Ieder op zijn eigen manier. Mijn jongste dochter durft niet te kijken en ligt onder een dekentje, mijn op-een-na-jongste kijkt alles en praat ook mijn vrouw steeds bij en mijn zoon en oudste dochter proberen te kijken wat ze kunnen. Maar inderdaad: het duurt nu nog iets langer voor ik ze weer zie.”

En straks, als je per ongeluk een medaille wint, ga je dan direct naar huis?

Lachend: “Nou ja, als er huldigingen komen, dan ga ik natuurlijk mee naar India. Ik denk dat ze dan thuis nog wel een paar nachtjes langer zonder me kunnen. Maar dat is dan wel het einde. Ik stop sowieso. Het is mooi geweest, ik wil echt naar huis.”

Lees ook:

Twee Brabantse vrouwen nemen Oranje hockeyers bij de hand

De Nederlandse hockeyvrouwen gaan woensdag met Groot-Brittannië strijden om een finaleplek. Met indrukwekkend gemak zetten ze in de kwartfinale Nieuw-Zeeland opzij (3-0). “We spelen goed, fris hockey.”