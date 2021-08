Bouwmeester had graag goud gewonnen, ook voor haar broer

Antal Crielaard

Even wennen maar. Marit Bouwmeester, olympisch zeilster van beroep, stapt van haar boot en lacht. Een beetje onwennig misschien, maar ze lacht. Na een week zeilen met allerhande onverwachte wendingen had ze gemengde gevoelens. Eigenlijk racet ze voor niets minder dan een gouden medaille. En dan is een bronzen plak moeilijk te verteren.

Maar het water, en de wind op Sagami Bay, voor de kust van Enoshima bleek verraderlijk en moeilijk te bevaren. En dus besloot Bouwmeester dat trots de juiste emotie moest zijn. “Maar ik vind het moeilijk er om heel blij mee te zijn.” De Deens Anne-Marie Rindom was de hele week stabieler en werd eerste, de Zweedse Josefin Olsson pakte het zilver.

Bouwmeester vaart de wereld rond met broer Roelof aan haar zijde. Vroeger was hij zelf ook zeiler, maar door fysiek malheur redde hij het uiteindelijk niet om de Spelen te halen. Nu is Roelof coach, en vertrouwenspersoon. Samen stoppen ze veel tijd en energie in hun samenwerking. Roelof zag dat het de afgelopen week allemaal niet heel gemakkelijk ging met zijn zus. En juist daarom waardeerde hij het brons als het maximaal haalbare en iets ‘waar ze heel erg trots op mag zijn’.

Maar Bouwmeester (33) vaart al jaren. En voor haar telt maar één plek, de eerste. Meestal lukt dat heel aardig. Op de Olympische Spelen stond ze al eens op het hoogste schavot, in Rio de Janeiro, vijf jaar geleden. Bovendien is ze viervoudig wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioen. Vorig jaar nog won ze zowel het WK als het EK en was in grootse vorm om ook op de Spelen te schitteren. Tot het coronavirus voor uitstel zorgde. Een jaar later bleek lang niet alles in haar richting te vallen.

Ook de laatste dag verliep niet vlekkeloos. Bouwmeester wist dat haar positie niet bepaald florissant was bij het begin van de medaillerace. Omdat in die laatste paar rakken dubbele punten te verdienen zijn, wilde ze scherp starten, maar werd geklopt door wind en stroming. Ze botste op de startboot. Het resultaat was dat de Friezin een strafrondje moest varen. “Toen wist ik: dit is niet ideaal”, zei Roelof na afloop van de race, die zijn zus als zesde beëindigde. “Maar ze koos er wel voor om het zo te doen, daar was ik blij mee. En vaart ze drie centimeter naar rechts, dan heeft ze een briljante start.”

De slotrace van haar olympische regatta stond daarmee symbool voor haar week. Goede en slechte resultaten wisselden elkaar in hoog tempo af. Bouwmeester begon de week tegenvallend, met een 21ste en 14e plaats in de eerste twee races. Daarna herstelde ze zich, maar een diskwalificatie in de zevende race wierp haar ver terug. Ze gaf zichzelf er na afloop de schuld van. “Het was deze week een struggle. Het voelde echt als een race bergop. Dat maakt het extra pijnlijk voor me. Als je het gevoel hebt dat een ander beter is, is het niet moeilijk om je verlies toe te geven. Maar ik heb hier echt verloren van mezelf.”

Domme fouten noemde ze het. Haar diskwalificatie na een valse start in de zevende race, en de mislukte start van zondag. Maar eigenlijk was het de hele week al nét niet voor de zeilster uit het Friese Warten. Voor de eerste race liet ze zich overvallen door veranderende regels, en een windrichting waar ze geen rekening mee had gehouden. “Normaal ben ik best cool, kan ik goed omgaan met dit soort situaties. Misschien was ik te gretig, wilde ik te graag. Nu had ik te veel ups en downs. Dat ik ook een eerste plaats haalde in een race met heel weinig wind was dan weer briljant. Maar het wisselde te veel.”

Het brons was daarmee uiteindelijk iets om trots op te zijn. Liever had ze echter een beter resultaat geboekt. Ook voor haar broer. “Ik voel me soms schuldig dat ik er niet meer heb uitgesleept. We waren zo goed hier, en hij heeft ook de andere kant van de medaille gezien, met zijn hartklachten enzo. Dat is misschien wel anders als je met je familie werkt. Ik had hem heel graag een gouden medaille gegeven.”

