Botic van de Zandschulp is nog van het slag dat de bal met aandacht raakt, met gevoel

Vorig jaar had hij nog nooit een wedstrijd op een grandslamtoernooi gespeeld. Nu staat Botic van de Zandschulp in de kwartfinales van de US Open. Hoe is dat mogelijk? Een natuurtalent dat op 25-jarige leeftijd eindelijk zijn doorbraak beleeft. “Ik denk dat niemand voor het toernooi had verwacht dat ik de laatste acht zou halen. Ze zullen nu wel verbaasd zijn in Nederland en hopelijk ook trots.”

Zijn teamgenoten in Zandvoort zeker. Eigenlijk zou Van de Zandschulp in deze periode aan de nationale eredivisie meedoen. In plaats daarvan stond hij zondagavond in het wereldberoemde Louis Armstrong Stadium. In vijf sets versloeg hij de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman. Zelf is hij de nummer 117 van de wereld en pas de derde kwalificatiespeler in de historie van New York die zo ver komt.

‘Hij laat vaker een vuist zien’

Zijn coach Michiel Schapers zoekt de verklaring voor het succes in een combinatie van factoren. In de wedstrijdloze covid-periode heeft Van de Zandschulp hard aan zijn conditie gewerkt en de laatste tijd heeft hij sprongen gemaakt op het mentale vlak. “Botic is fysiek sterker geworden. Ook is zijn vechtlust toegenomen. Hij laat vaker een vuist zien tijdens het spelen. Daarbij weet hij beter te incasseren, iets wat belangrijk is in het tennis.” Strategisch en tactisch was de hardhitter altijd al sterk.

Voor de buitenwacht komt zijn opmars als een verrassing, insiders onderkenden zijn potentie al langer. Martin Simek bijvoorbeeld, de vroegere trainer van Schapers, voorspelde Van de Zandschulp al in 2017 na hun eerste ontmoeting een mooie toekomst. “Ik wist niet wat ik zag”, zegt Simek. “Een soort Miroslav Mecir. Normale spelers oefenen slagen. Maar spelers als Mecir en John McEnroe hebben geen slagen. Die zitten aan de bal zoals een liefhebber aan een vrouw zit. Die raken ze met aandacht. Botic behandelt iedere bal met gevoel. Je ziet tegenwoordig veel aangeleerde spelers. Hij is iemand die op geheel eigen wijze tennist.”

Schapers beaamt dat. “Ik noem dat bewegingsintelligentie. Dat is iets dat je in je jeugd ontwikkelt, door verschillende sporten te doen en veel buiten te spelen.”

Dat het zo lang heeft geduurd voor Van de Zandschulp zijn belofte heeft ingelost, zegt wat over hoe zwaar de concurrentie is in een mondiale sport als tennis. En hoe moeilijk het is, door de hiërarchische toernooi-indeling, om überhaupt een kans te krijgen om je met de besten te mogen meten. Heel wat talenten sneuvelen in de kelder van het internationale circuit, ondanks een prachtige backhand.

Veel constanter

Niet voor niets wijst Van de Zandschulp zelf bij de verklaring voor zijn prestaties van de afgelopen dagen ook naar het niveau waarop hij nu zijn kunsten mag vertonen. Hij is naar eigen zeggen veel constanter gaan spelen. “Dat is echt nieuw voor mij. Als ik het opneem tegen jongens die in het algemeen beter zijn dan ik, speel ik zelf ook beter.”

Een late doorbraak is ook typerend voor Nederlandse spelers, weet Schapers. “Wij vinden school ook belangrijk. Daardoor lopen we een ervaringsachterstand op.” Voor het Nederlandse tennis komt de doorbraak van Van de Zandschulp in ieder geval op een goed moment, zo vlak na het afscheid van Kiki Bertens. Zij was de voorbije jaren de enige landgenoot die met de internationale top meekon. Bij de mannen was Sjeng Schalken in 2004 de laatste die een kwartfinale op een grandslamtoernooi wist te halen.

Dinsdag mag Van de Zandschulp zijn geluk beproeven tegen Daniil Medvedev. “Ik ga die uitdaging aan en wil zien hoe ver ik kan komen.” Hij zal de beste versie van zichzelf moeten laten zien, wil hij een kans maken tegen de Russische nummer twee van de wereld. Maar wellicht wordt hij geholpen door wat Schapers de ‘psychische toegevoegde waarde’ noemt. “Botic is dit toernooi echt ingegroeid. In de kwalificaties was hij twee punten verwijderd van een nederlaag. In het tennis zie je wel vaker dat een bijna-uitschakeling een speler daarna iets extra’s geeft.”

