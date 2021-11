Boosheid om wedstrijden zonder publiek

Om de coronabesmettingen terug te dringen, mag er van het kabinet vanaf zaterdag 19.00 uur geen publiek meer zijn bij sportwedstrijden, zowel bij de profs als amateurs. Vooruitlopend op dat verbod noemden de KNVB en de organisaties van de twee competities in het betaald voetbal dat vrijdag een maatregelen die ‘beleidsarmoede’ tekent. Ze reageerden ‘met grote ontsteltenis'.

In een statement stellen de directeuren Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (eredivisie) en Marc Boele (eerste divisie) dat het “frustrerend is om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt”. Zij stellen dat de afgelopen tijd is gebleken dat stadions geen besmettingshaarden zijn. Alleen mensen met een QR-code mochten naar binnen. De voetballiefhebber is in hun ogen weer de dupe van ‘falend overheidsbeleid’. De clubs vrezen opnieuw de financiële gevolgen. Het afgelopen seizoen, grotendeels zonder publiek gespeeld, leidde veelal tot forse verliezen.

Fabian Nagtzaam, directeur van de Supportersvereniging Ajax, is zwaar teleurgesteld. “Het voetbal is juist onderdeel van de oplossing in coronatijd. Iedereen komt gevaccineerd of met een test binnen. Uit de cijfers van de GGD’s en het RIVM blijkt nergens dat besmettingen in het stadion plaatsvinden. Ik voel me daar veiliger dan daarbuiten.” Dat het kabinet de vervoersbewegingen wil beperken, vindt Nagtzaam wel ‘een valide argument’. “Maar het effect zal zijn dat mensen nu thuis bij elkaar naar voetbal gaan kijken. Juist daar loop je de meeste kans op besmetting.”

Schaatsbond KNSB zei ‘geschrokken’ te zijn van de nieuwe maatregel. Die houdt in dat bij de wereldbeker shorttrack eind deze maand in Dordrecht geen publiek mag zijn, net als bij de marathonwedstrijden. “Wij zien hier de logica niet van in. De afgelopen tijd heeft de schaatswereld bewezen uitstekend wedstrijden coronaveilig te kunnen organiseren.”

