Bondscoach Wiegman grijpt ook met Engeland naast de wereldtitel

Sarina Wiegman heeft voor de tweede keer op rij als bondscoach de WK-finale verloren. Haar Engeland ondervond in de finale (1-0) in Sydney wat Nederland in de kwartfinale ook al had ervaren: Spanje was technisch superieur.

“Ik ben teleurgesteld, want een finale wil je winnen”, zei Wiegman, “maar Spanje speelde eigenlijk het hele toernooi het beste voetbal. Wij hebben alles gegeven maar Spanje was beter.”

Het succesvolle WK, dat veel records brak, wordt gezien als baanbrekend voor het vrouwenvoetbal. Het Spaanse vrouwenvoetbal ontwikkelde zich de afgelopen jaren snel dankzij de investeringen van grote clubs als FC Barcelona en Real Madrid. Tijdens het toernooi werd ook veel aandacht gevraagd voor de ongelijkheid die in tal van landen door vrouwen nog wordt ervaren.

Revolte tegen Spaanse bondscoach

In dat opzicht was ook de wereldtitel van Spanje bijzonder, want tussen de speelsters en bondscoach Jorge Vilda met zijn technische staf botert het op zijn zachtst gezegd niet. Vorig jaar begonnen vijftien Spaanse internationals een revolte tegen Vilda. Hij werd onder meer van machtsmisbruik beschuldigd. De nationale bond handhaafde hem echter in zijn functie. Het hele WK was de ijzige relatie tussen hem en het team overduidelijk.

Aanvoerster Olga Carmona tekende na een half uur voor het enige doelpunt in de aantrekkelijke finale. Spanje had in Aitana Bonmati zoals op bijna het hele toernooi de onbetwiste uitblinker. De speelster van FC Barcelona heerste op het middenveld. Door omzettingen van Wiegman in de rust werd Engeland wel gevaarlijker, maar Lauren Hemp en Lauren James misten de kansen. Ruim twintig minuten voor tijd leek de strijd beslist te worden toen videoscheidsrechter Pol van Boekel hands van Engeland had gezien. De strafschop van Jennifer Hermoso werd knap gepakt door keeper Mary Earps. Tot een slotoffensief was Engeland echter nauwelijks meer in staat.

