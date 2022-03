Bondscoach Van Gaal vindt het WK in Qatar ‘belachelijk’

Sinds zijn aanstelling in het hoogste ambt van het voetbal had Louis van Gaal zich niet uitgesproken over het omstreden wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Hij vond dat een zaak van de KNVB en niet zozeer van hem en de spelers. Bij de aftrap van de voorbereiding, zoals hij het kamp deze week in Zeist met twee oefeninterlands ziet, sprak hij zich maandag wel uit.

“Iedereen weet dat ik het belachelijk vind”, zei Van Gaal op een persconferentie in Zeist. ”Het is belachelijk dat je in een land gaat spelen om het voetbal daar te laten ontwikkelen, zoals de Fifa zegt. Dat je dat denkt te doen door er toernooien te laten spelen is bullshit. Dat doet er niet toe. Dit gaat om geld en commerciële belangen, dát doet ertoe bij de Fifa. Waarom denk je dat ik niet in een commissie van de Fifa of Uefa zit? Omdat ik me altijd heb afgezet tegen dit soort organisaties. Het klopt niet. Maar dat kan ik richting Qatar wel zeggen, het helpt de wereld niet van het probleem af.”

Cabaretier Freek de Jonge

Vanwege de slechte omstandigheden voor arbeidsmigranten, waardoor bij de bouw van faciliteiten voor het WK vermoedelijk vele honderden mensen zijn overleden, staat het door corruptie verkregen toernooi al jaren ter discussie. Maandag begon een actie van het Comité Cancel Qatar, voetbalblad Panenka en cabaretier Freek de Jonge met een oproep om het WK alsnog naar een ander land te verplaatsen. De petitie zal maandag 29 maart worden aangeboden aan Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

De eerste training van het Nederlands elftal in Zeist was maandagavond open voor publiek. Beeld ANP

Van Gaal liet de mogelijkheid open dat zijn selectie nog wel aandacht gaat vragen voor de dubieuze achtergrond van dit WK. “Ik ben lid van een commissie bij de KNVB met de secretaris-generaal (Gijs de Jong, red.) en daar praten we er iedere maand over. Daar hoor ik ook wat is afgesproken met andere landen en wat wij eventueel kunnen doen. Ik geef dan mijn commentaar en of ik ergens aan mee wil werken of niet.”

De sportieve aanloop naar het WK begon hij maandag in hotel Woudschoten met een groepsgesprek met de maar liefst 28 opgeroepen spelers. Van Gaal stipte daar ook het coronabeleid aan. Alle spelers zijn nu gevaccineerd of al besmet geweest. Maar als dit jaar een nieuwe coronavariant opduikt, is vaccinatie verplicht. Voorganger Frank de Boer vond dat aan de spelers zelf; een deel van de EK-selectie van vorig jaar weigerde het vaccin. Van Gaal: “Tot nu toe mocht iedereen het zelf beslissen. Ik vind dat het beleid moet worden gevormd door het teambelang.”

Deze week wil Van Gaal vooral gebruiken om het spelsysteem dat hij voor het WK voor ogen heeft – met drie centrale verdedigers en twee ‘hangende’ spelers aan de buitenkant – erin te gaan slijpen. De groep is met opzet groot. “Ik wil dat bijna iedereen die implementatie meemaakt zodat ik kan zien welke spelers er wel en welke er niet in functioneren. Daarom zijn Cody Gakpo en Jurriën Timber er ook bij, ook al zijn ze niet fit. Ze kunnen wel kijken en luisteren, want iedere dag is er een evaluatie van de training.”

Sterke sparringpartners

Om een extra trainingsdag te hebben liet hij de eerste oefeninterland tegen Denemarken van vrijdag naar zaterdag verplaatsen. Dinsdag 30 maart is Duitsland de tegenstander. Van Gaal wilde sterke sparringpartners – de nummers negen en elf van de wereld – omdat de kwalificatiepoule zwak bezet was. Beide wedstrijden zijn in de Johan Cruijff Arena. Van Gaal verklapte dat Mark Flekken van het Duitse SC Freiburg bij afwezigheid van Jasper Cillessen en Justin Bijlow (beiden geblesseerd) het doel zal verdedigen.

En wat Van Gaal ervan vindt dat de KNVB al in gesprek is met Ronald Koeman voor zijn opvolging na het WK? De twee zijn niet de beste vrienden. “Heel verstandig. Ik heb dat ook aangeraden. Ik was een jaar geleden de enige beschikbare coach met ervaring en dat geldt nu voor Koeman. Dat zou een goeie opvolger zijn.”

