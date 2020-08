Bondscoach Ryan Campbell speelt een dubbelrol uit liefde voor het cricket

De spelers van cricketclub VRA zijn net klaar met het leggen van de boundary, het touw dat de rand van het speelveld markeert, als bondscoach Ryan Campbell een uur voor aanvang van het treffen met VOC het lommerrijke terrein in het Amsterdamse Bos betreedt. Dat de Australiër deze ochtend geheel in het zwart gekleed gaat, kan voor zijn landgenoot Cory Rutgers maar één ding betekenen. Lachend roept de speler-coach van VOC hem al van ver toe. ‘’Ben jij vandaag de umpire? Dat méén je toch niet?’’ Campbell doet geen moeite zijn grijns te verbergen. ‘’Zo gaat het nou dus overal waar ik kom.’’

Een beetje vreemd werd er wel gekeken op het bondsbureau van de KNCB toen de 48-jarige trainer van het Nederlands team voor aanvang van het seizoen het idee lanceerde om deze jaargang een aantal wedstrijden in de Topklasse te leiden. Alsof Ronald Koeman aanbiedt om de eredivisieduel Ajax - Vitesse en PEC Zwolle- FC Groningen te fluiten, zoiets.

‘’Het was geen alledaags idee, inderdaad’’, weet ook Campbell, die in 2017 bij de KNCB in dienst trad. Hij beseft evenwel wat erbij komt kijken om als vertegenwoordiger van een toonaangevende cricketnatie als Australië te werken in een klein land als Nederland. ‘’Het is een kwestie van mouwen opstropen en aanpakken wat je kunt aanpakken.’’

Meerdere petten op

Campbell, tweevoudig international van zowel Australië als Hongkong, is toch al ieder weekeinde op de vaderlandse cricketvelden te vinden. Dus waarom niet meteen een actieve rol spelen, redeneerde hij. En zo kan het gebeuren dat hij deze zondagochtend in Amstelveen voor de vijfde maal dit seizoen meerdere petten op zet. Niet alleen leidt hij het duel tussen VRA en VOC in goede banen, ook kan hij van luttele meters afstand bekijken wat de Nederlandse cricketers in hun mars hebben. ‘’En dat terwijl ik thuis van mijn vrouw altijd te horen krijg dat ik niet kan multitasken.’’

Campbell begeeft zich nu eenmaal graag in het heetst van de strijd, zegt hij. ‘’Als umpire kan ik de spelers letterlijk in de ogen kijken. Ik hoor, zie en ruik ze en probeer hun lichaamstaal te lezen. Hoe gaan ze om met druk? Durven ze verbaal de confrontatie aan te gaan met tegenstanders en umpires? Op dat laatste vlak word ik overigens wel anders bejegend dan mijn collega’s. De meeste spelers benaderen mij met afstand. Zo van: hé, misschien is het verstandiger om mijn mond te houden tegen de bondscoach. Anderen lopen met hun borst vooruit en willen tegenover mij juist laten zien wat ze in hun mars hebben.’’

Drie jonge talenten

In het Amsterdamse Bos gaat zijn aandacht deze dag uit naar een drietal jonge talenten: VOC-speler Arnav Jain en Luke Hartsink en Vikram Singh van VRA. Laatstgenoemde, 17 jaar pas, is volgens Campbell zonder concurrentie de beste jongere die ooit op de vaderlandse velden rondliep. ‘’Hij kan uitgroeien tot allerbeste cricketer uit de Nederlandse geschiedenis. Al kan ik dat misschien beter niet hardop zeggen, omdat het de druk alleen maar zal opvoeren.’’

Bijtend op zijn tong kijkt Campbell toe hoe Singh uitblinkt en VRA helpt aan een zege met 26 runs. ‘’Dat ik tijdens de wedstrijd mijn mond moet houden, is eigenlijk het moeilijkste aan deze dubbelrol. Ik heb in mijn drieënhalf jaar als bondscoach met de meeste van deze spelers zoveel meegemaakt dat ik ze bijna als mijn kinderen beschouw. Als je dan geen aanwijzingen kunt geven, is dat vreselijk moeilijk. Dus sla ik tijdens de wedstrijd in mijn achterhoofd op wat ik zie en spreek ik ze na afloop onmiddellijk aan. Want eens een coach, altijd een coach.’’

Lees ook:

Het vriendenteam van Dave kan ook weer een homerun slaan.

Nu de competities vanaf 1 juli weer actief zijn, komen ook de amateurteams weer van de bank en in beweging. ‘De conditie kan niet beter.’