Bondscoach Ronald Koeman heeft genoeg om zich zorgen over te maken

Tottenham Hotspur werd dinsdagavond kansloos uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Het energieke Leipzig duldde geen tegenspraak (3-0).

Leipzig had in Londen al met 0-1 gewonnen. In die wedstrijd deed Steven Bergwijn nog mee. Afgelopen weekeinde raakte hij tegen Burnley geblesseerd aan zijn enkel. Tottenham-coach José Mourinho sprak daarna de vrees uit de aanvaller, in januari van PSV overgenomen, voor langere tijd is uitgeschakeld.

Hoewel de aard van de blessure van Bergwijn nog onduidelijk is, is zijn kwetsuur een nieuwe streep door de rekening voor bondscoach Ronald Koeman. Mourinho beweerde dat de aanvaller dit seizoen niet meer in actie komt, wat ook zijn EK op losse schroeven zou zetten, maar nader onderzoek moet uitwijzen wat de schade in het enkelgewricht precies is.

Zal Depay beschikbaar zijn op het EK?

Zo nemen in de aanloop naar het EK opnieuw de zorgen over de voorhoede van Oranje toe. Beoogd aanvalsleider Memphis Depay is nog bezig met de revalidatie van zijn gescheurde kruisband. Het herstel vordert voorspoedig, maar niemand durft een voorspelling te wagen of en in welke vorm hij beschikbaar zal zijn op het EK. De kans dat PSV’er Donyell Malen dat toernooi nog haalt, is nihil. Hij werd begin januari in Amerika geopereerd aan zijn knie en zijn herstel gaat nog maanden duren.

Bergwijn leek het meest logische alternatief. Als het trio voorin helemaal wegvalt, zal Koeman ongetwijfeld teruggrijpen op Luuk de Jong, altijd aanwezig in zijn selectie. De Jong is de laatste tijd redelijk op dreef voor Sevilla. Hij scoorde voor de huidige nummer drie van Spanje zowel tegen Real Madrid als afgelopen weekeinde tegen Atletico. Wout Weghorst is bij Wolfsburg een vaste waarde en was in de Bundesliga tot nu toe elf keer trefzeker. Uit de Nederlandse competitie zijn de AZ’ers Boadu en Stengs logische kandidaten, naast Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis.

Ontwikkelingen rond het coronavirus

Volgende week vrijdag maakt Koeman zijn selectie bekend voor de oefenwedstrijden van Oranje op 26 maart tegen Amerika (in Eindhoven) en op 29 maart tegen Spanje (in Amsterdam). Het is gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus inmiddels maar de vraag of deze duels door zullen gaan. Sowieso is het twijfelachtig of de in Italië spelende Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Internationale) en Marten de Roon (Atalanta Bergamo) dan beschikbaar zijn vanwege alle strenge reismaatregelen in Italië om het virus in te dammen.

De Roon wist zich dinsdagavond met Atalanta naar verwachting te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League, een mijlpaal in de clubgeschiedenis. In het Estadio de Mestalla in Valencia, waar publiek vanwege het coronavirus niet welkom was, kwam het voordeel dat Atalanta thuis had opgebouwd (4-1 winst), geen moment in gevaar. Sterker, Atalanta won wéér en passeerde Oranje-doelman Jasper Cillessen viermaal (3-4). Opnieuw stonden ook Robin Gosens en Hans Hateboer in de basis. Hateboer was in de thuiswedstrijd met twee doelpunten de grote man geweest.

