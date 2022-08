Bondscoach René Wolff: ‘Aan de top blijven als land is moeilijker dan er te komen’

Bepalend in de wereld, dat is het Nederlandse baanwielrennen tegenwoordig. De Duitser René Wolff (44) heeft daar tussen 2010 en 2017 het fundament voor gelegd. Nu is hij terug als bondscoach en wacht hem een grotere uitdaging dan destijds. “Toen begonnen we te bouwen aan een programma. Sportief is dat grensverleggend gebleken. Wie had gedacht dat het wereldrecord in de teamsprint nog op laagte verbeterd zou kunnen worden? Deze groep mannen deed het. Maar aan de top blijven als land is moeilijker dan er te komen.”

Waarom? Jongeren hebben toch juist de goede voorbeelden?

“Ja, maar dat kan ook een nadeel zijn. We hebben in het verleden wel eens een rekensommetje gemaakt bij de Nederlandse wielrenunie. Als we niets zouden doen als bond, dus niets zouden investeren in de sprint, dan staat er waarschijnlijk eens in de twintig à dertig jaar een persoon op die zoveel passie in de sport stopt dat hij wereldkampioen wordt. Dat hebben we gezien met Theo Bos. Maar als je blijvend wil meedoen aan de mondiale top, zul je aan talentontwikkeling en structurele begeleiding moeten doen.

“Een brutale renner lukt het misschien om één olympische cyclus voorin mee te doen, een goede twee en een hele goede drie. Maar twaalf jaar is, op een enkele uitzondering na, het maximum voor een sprinter om op dat prestatieniveau te blijven. Wij moeten er dus als bond voor zorgen dat er jonge atleten klaarstaan om het over te nemen. Daarin schuilt de uitdaging nu.”

Is talentontwikkeling lastiger als de huidige generatie zo succesvol is? Krijgen talenten dan moeilijker een kans, omdat renners die veel betekend hebben minder snel opzij worden geschoven?

“Dat is een interessant punt, waar ik een dimensie aan wil toevoegen. Wat jij zegt, is een factor, zij het niet een grote. Wij hebben wel de cultuur om de sterkste renners te laten starten, ook als we daarvoor een verdienstelijk sporter teleur moeten stellen. Van veel meer invloed is het instapniveau. Als een land echt bepalend is op wereldniveau, zoals Nederland, dan is het voor jonge talenten heel lastig om de stap te maken. Omdat de lat heel hoog ligt.

“Als coach heb ik het overzicht en kan ik inschatten of een talent over een jaar of drie het vereiste niveau heeft. Maar als jonge atleet is het moeilijk om het vertrouwen te behouden, als je elke dag in de trainingen met de neus op de feiten wordt gedrukt dat anderen veel beter zijn dan jij.

“Dat vind ik de moeilijke kant aan dit succesverhaal. Er zijn veel positieve effecten; onze sport heeft de aandacht en dat helpt natuurlijk. Maar voor talenten is het ingewikkeld om de eigen prestaties reëel in te schatten, omdat ze zich dagelijks meten met de besten van de wereld.”

Hoe speel jij daar als coach op in?

“Je zou de discussie plat kunnen slaan en de renner vertellen dat hij zich met niemand anders moet vergelijken; alleen in de spiegel moet kijken. Maar zo simpel is het niet. Want zo zit een sporter niet in elkaar. Die legt zijn eigen resultaten altijd naast die van concurrenten. Daarom is het belangrijk om jonge sporters bewust op te leiden en te begeleiden in het naar zichzelf kijken. Natuurlijk is dat in een wedstrijdsetting niet altijd even makkelijk.”

Hoe urgent is het opleidingsvraagstuk? Met andere woorden: waar bevindt de Nederlandse top zich, afgezet tegen die conjunctuur van olympische cycli?

“Nog binnen de drie. Maar het is inmiddels wel belangrijk dat talenten doorschuiven om die continuïteit te waarborgen. Omgekeerd hebben de huidige toppers daar ook baat bij. De mens is liever lui dan moe. Zo is haar natuur. Als je succesvol bent, ga je proberen hetzelfde te behalen met iets minder inzet. Daarom is het goed als jongeren druk uitoefenen op de ouderen. Dat houdt ze scherp en helpt om het maximale eruit te blijven halen.”

Laat je dit toernooi de jongere lichting meedoen, met het oog op die continuïteit?

“We plannen bewust dat talenten af en toe op elitetoernooien rijden, met eigen ontwikkeldoelen. Maar dat is nu niet de hoofdreden. In München heeft de organisatie voor een kortere wedstrijdbaan gekozen, met een lengte van 200 meter in plaats van de gebruikelijke 250. Dat is in onze ogen gevaarlijk. Het snelheidsniveau van onze renners is zo hoog - eigenlijk boven de kritische grens van deze baan.

“Onze beste mannen rijden daarom alleen de teamsprint. Voor hun veiligheid. Ook speelt de periodisering mee. In oktober wachten alweer de wereldkampioenschappen. Tegelijk biedt het ons de kans om dit toernooi te benutten voor de ontwikkeling van jonge atleten.”

De afgelopen jaren werkte je in Nieuw-Zeeland, niet zo’n hoogvlieger als Nederland. Heb je toch wat aan die ervaringen?

“Coachen is een ervaringsvak. Daarin is het zoeken naar een compromis. Aan de ene kant wil je zoveel mogelijk verschillende ervaringen opdoen. Aan de andere kant kost dat tijd, en met de tijd kun je het contact met de sporters verliezen. Zij zijn van een andere generatie, met een andere manier van communiceren. Als coach moet je de ervaring wel over kunnen brengen en communicatie wordt met een toenemend leeftijdsverschil niet makkelijker. Daarom is het zaak om bij de tijd te blijven, zodat je met de sporters kan sparren.”

Je klinkt als een denker, iemand die reflecteert op zijn eigen handelen. Hoe zwaar is de zelfdoding van Olivia Podmore geweest, een van je Nieuw-Zeelandse renners die klaagde over de hoge prestatiedruk?

“Dat heeft veel met me gedaan, als coach en als mens. Ik heb voor het vak gekozen om wielrennen te gebruiken om jonge mensen verder te helpen in het leven. Een renner is continu met zichzelf bezig en moet zich ondertussen inpassen in een team. Dat maakt sport bij uitstek een ontwikkeltool.

“Als iemand daar zo zwaar in zit en geen andere uitweg meer ziet, is dat confronterend. Je probeert al je coachingsvaardigheden en als je desondanks iemand niet bereikt, is dat frustrerend. Maar voor Olivia helemaal: zij moet het gevoel hebben gehad dat ze niet begrepen werd.

“Het lastigste vind ik dat er geen mogelijkheid is om iets anders te proberen. Normaal pas je je coaching-aanpak aan als die niet blijkt te werken. Maar doordat Olivia zich het leven benam, zijn er geen evaluatiepunten. Het is het einde. Daar heb ik veel van geleerd.”

Wat dan?

“Zo’n situatie vraagt om reflectie op hoog niveau, ook om niet in je gevoel te blijven hangen. Ik heb voor mezelf helderheid gekregen over waar coachen stopt en waar het punt ligt dat iemand hulp op een ander niveau nodig heeft, psychische begeleiding. In het verlengde daarvan heb ik veel nagedacht over mijn eigen werk: wat neem ik van een sporter over en wat laat ik hem of haar zelf uitzoeken? Dat zit ‘m in de relatie tussen sporter en coach.”

Van jou is bekend dat je altijd contact hebt gehouden met een aantal Nederlandse renners. Hoe belangrijk is het om pupillen niet als inwisselbare pionnen te zien, maar als mensen?

“Dat is mijn manier van werken. Je brengt zoveel tijd met elkaar door. Ik vind dat coaches die zich daarin verstoppen, die geen relatie aangaan met de sporter, zichzelf tekort doen. In de relatie coach-sporter kan kracht zitten. Die is superbelangrijk. Dat betekent niet dat er een vriendschap moet zijn. Wel dat je van elkaar weet wat je aan elkaar hebt. Als coach kun je heel makkelijk de allerbeste vriend of de grootste vijand worden, terwijl je beide niet moet zijn. Een coach is een menselijke instantie die een sporter verder moet helpen. Niets meer. De coach is een ontwikkeltool.”

